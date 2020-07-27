Еще один игрок «Авангарда» заболел коронавирусом

— Утром он просыпается, играет в PlayStation, ложится спать, обедает, смотрит ютуб, играет в PlayStation, спит, играет в PlayStation, ужин, спит. Заниматься спортом нельзя. У него есть какие-то симптомы: температура, вкус потерян. Но ничего тяжелого. В какой же форме будут хоккеисты после того, как просидят дома 14 дней? Да в ужасной, — подытожил Шевченко.