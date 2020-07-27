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11:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Еще один игрок «Авангарда» заболел коронавирусом

Он будет самоизолироваться в отеле, домой его не отпустили.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:34 MSK, 27.07
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Скончалось13 354+85
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Скончалось648 966+4 305
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Накануне стало известно, что еще один игрок «Авангарда» заразился коронавирусом. Об этом сообщил спортивный журналист Александр Шевченко в своем блоге на YouTube. Он утверждает, что знает имя игрока, но называть его не станет.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Если клуб захочет его назвать, то назовет. Это медицинская тайна, — отмечает Шевченко.

Авангард (Омск)

По данным журналиста, игрок хотел уехать на время самоизоляции в Омск, но его не отпустили, посадили в отеле. Шевченко также поделился впечатлениями от разговора с хоккеистом, который уже 4 дня на самоизоляции.


Могут ли маски защитить от коронавирусаНастоящее время

— Утром он просыпается, играет в PlayStation, ложится спать, обедает, смотрит ютуб, играет в PlayStation, спит, играет в PlayStation, ужин, спит. Заниматься спортом нельзя. У него есть какие-то симптомы: температура, вкус потерян. Но ничего тяжелого. В какой же форме будут хоккеисты после того, как просидят дома 14 дней? Да в ужасной, — подытожил Шевченко.

Ранее было известно, что 20 человек в «Авангарде» заразились COVID-19, среди них есть как игроки, так и обслуживающий персонал команды. В хоккейном клубе пока не дают официальной информации о новых заразившихся.

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