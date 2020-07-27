Еще один игрок «Авангарда» заболел коронавирусом
Он будет самоизолироваться в отеле, домой его не отпустили.
Он будет самоизолироваться в отеле, домой его не отпустили.
Накануне стало известно, что еще один игрок «Авангарда» заразился коронавирусом. Об этом сообщил спортивный журналист Александр Шевченко в своем блоге на YouTube. Он утверждает, что знает имя игрока, но называть его не станет.
— Если клуб захочет его назвать, то назовет. Это медицинская тайна, — отмечает Шевченко.
По данным журналиста, игрок хотел уехать на время самоизоляции в Омск, но его не отпустили, посадили в отеле. Шевченко также поделился впечатлениями от разговора с хоккеистом, который уже 4 дня на самоизоляции.