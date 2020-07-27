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14:21 (мск), источник: Vesti.kz

Фавориты или аутсайдеры? На что способен «Барыс» без Скабелки в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» перед новым сезоном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) можно рассматривать как кандидата на выход в Кубок Гагарина, но вряд ли ему удастся повторить результаты, которые были при Андрее Скабелке. Примерный расклад сил в Восточной конференции — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Столичный клуб провел довольно скромную трансферную работу, укрепив позиции точечно. Но ни о каких сенсационных подписаниях для «Барыса» речи не идет, поэтому можно ожидать, что команда будет бороться за выход в плей-офф, но без перспектив на большие победы.

Фавориты — «Ак Барыс», «Авангард» и «Салават Юлаев».

Титаны «Востока» между собой выявят сильнейшего, который попробует обыграть конкурентов с «Запада». Возможно, сомнение вызывает появление в трио уфимцев, но даже с потерей Линуса Умарка команда остается сильным кубковым бойцом — минимум в топ-4 она будет. По двум другим представителям вопросов не должно быть — на их стороне сильная финансовая база и приличные составы.

Континентальная Хоккейная Лига

«Темные лошадки» — «Металлург» и «Автомобилист».

Оба клуба изменили свои трансферные приоритеты и чуть утратили в силе, но не в амбициях. Магнитогорцы могли войти в топ-3 списка, но неизвестно, сможет ли сыграться бригада новичков с остальными игроками. Клуб из Екатеринбурга отпустил Найджела Доуса, однако сохранил некоторых других лидеров. Можно сказать, что «Металлург» с «Автомобилистом» не слабее «фаворитов», но им не хватает стабильности и характера.

Претендент — «Сибирь».

Этот клуб приятно удивляет. Новосибирцы способны уверенно пройти в плей-офф, а там уже серьезно пошуметь. Качественные исполнители из «Сибири» завершили роман Доуса с «Автомобилистом», а в новом турнире способны замахнуться на высокую позицию. «Сибирь» — как «Салават Юлаев», только еще опаснее и агрессивнее, что они могут доказать в новом чемпионате.

Барыс (Нур-Султан)

Борцы за плей-офф или аутсайдеры — «Барыс», «Нефтехимик», «Куньлунь», «Амур» и «Трактор».

Эти пять команд поведут убийственную борьбу за две-три последние путевки в Кубок Гагарина. Возможно, что казахстанцы выглядят предпочтительнее, ведь два последних турнира показывали результат повыше со Скабелкой, чем конкуренты, но это преимущество едва заметно. Одна неудачная серия — и «Нефтехимик» с «Амуром» оставят казахстанцев за пределами первой восьмерки.

Можно сказать, что «Барыс» был в похожей ситуации перед прошлым сезоном, но несколько удачных приобретений сделали тогда казахстанскую команду фаворитом сезона. Сейчас ситуация иная — нет полноценной подготовки и заметного усиления состава. Возможно, что удастся найти нового Линуса Виделля с Атте Охтамаа и спасти сезон прямо на ходу, но скромные финансовые возможности сигнализируют об обратном. «Барыс» потерял больше, чем приобрел.

Очередную попытку пробиться в Кубок Гагарина казахстанский «Барыс» может начать реализовывать 2 сентября. Возглавил столичный клуб Юрий Михайлис. «Барысу» пришлось отказаться от предсезонных турниров из-за сложной эпидемиологической ситуации в Казахстане, а тренировочный лагерь был сдвинут практически на месяц (вместо 15 июля он начнется 10 августа).

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