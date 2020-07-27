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15:10 (мск), источник: Vesti.kz

Переезд в Россию отменяется? «Барыс» показал подготовку домашней арены к новому сезону КХЛ

Казахстанский «Барыс» начал подготовку льда на домашней арене к следующему сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Клуб принимает соперников на «Барыс Арене», которую открыли в 2015 году. Перед прошлым сезоном площадка стала канадского стандарта.

Во время загрузки произошла ошибка.
Барыс (Нур-Султан)

Новый сезон КХЛ должен стартовать 2 сентября. Из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса лиге придется решать ситуацию с иностранными клубами. Существует вероятность, что «Барыс» может начать сезон с длинной гостевой серии.

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