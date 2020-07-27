Переезд в Россию отменяется? «Барыс» показал подготовку домашней арены к новому сезону КХЛ
Казахстанский «Барыс» начал подготовку льда на домашней арене к следующему сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Казахстанский «Барыс» начал подготовку льда на домашней арене к следующему сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Клуб принимает соперников на «Барыс Арене», которую открыли в 2015 году. Перед прошлым сезоном площадка стала канадского стандарта.
Новый сезон КХЛ должен стартовать 2 сентября.