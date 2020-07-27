«Были предложения от других клубов». Михайлис — о новом контракте с «Барысом», назначении отца, своей игре и лидерстве

Также он вспомнил, как играл под руководством отца — Юрия Михайлиса, который теперь будет тренировать «Барыс».
— Два сезона ты выдаешь бомбезную статистику по очкам. За счет чего?
— Думаю, это за счет хорошей подготовки. Когда ты держишь себя в оптимальной форме, лучше чувствуешь себя на льду. От этого приходит уверенность. Во-вторых, когда вы выигрываете матчи, то повышается общая мораль. Ребята все стараются, бьются — ты тоже вместе с ними выкладываешься по максимуму. От этого и приходит результат, — отмечает Михайлис.
— В ближайшем сезоне ты будешь выступать под руководством отца. Скучал ли по этому?
— Два года назад я у отца играл пару матчей. У нас с папой был один полноценный сезон вместе, когда еще играл в «Барыс» — 2, а так проводил пару матчей под его руководством и обратно «поднимали» в КХЛ. Я понимаю, что не должен расслабляться — в «Барысе» он для меня тренер.
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— Отец с самого раннего возраста занимался твоей подготовкой?
— У нас был тренер Георгий Нодариевич Верещагин, а отец после высшей тренерской школы поехал в Сатпаев. Через месяца два-три нашу команду тоже в Сатпаев перекинули из Караганды. И вот у него были тренировки со своими детьми и иногда он приходил и помогал Георгию Нодариевичу. Буквально несколько тренировок — своя ведь работа была. Но в основном да, часто в поездки ездил с нашей командой, помогал.
— Некоторые хоккеисты сейчас водят своих детей в хоккейную секцию шесть дней в неделю. У тебя было так же? Не было ли переизбытка тренировок?
— Не знаю, мы чуть ли не каждый день тренировались. Я благодарен Сатпаеву и «Казахмысу» за то, что нам выделили лед. У нас могло быть по две-три ледовые тренировки в день. И питание, и жилье, и школа — условия были созданы для нас на высшем уровне. Никогда не было такого, чтобы отсутствовал инвентарь — всегда все было. За это огромное спасибо!
У меня никого переизбытка не было — всегда хотелось расти, расти и еще раз расти. Получаешь большие эмоции от этой игры, занимаешься любимым делом.
— Владимир Тарасенко рассказывал, что его долгое время считали блатным. У тебя было такое?
— В самом начале было, думаю, когда переходил во взрослый хоккей из детского. Но я игрой старался доказывать, что это не так.
— Отец рассказывал что-то про план предсезонных сборов?
— Сейчас с планом непонятно. Изначально были запланированы с июля сборы и вот каждые 10 дней планы у тренеров переносятся. Сейчас сроки подходят к тому, что пора играть. Думаю, что подготовка будет в укороченном режиме — игровой процесс будет больше включен.
— Давай поговорим о статистике. Большая часть твоих очков приходится на второй период. С чем это связано?
— У нас была некоторая командная стратегия, по которой мы не старались бежать сломя голову вперед с первых минут, так как это чревато голом в свои ворота. Постепенно шли к победе, так сказать.
— Твои самые любимые клубы — «Автомобилист» и «Салават Юлаев». В играх против этих команд ты заработал, по моим подсчетам, восемь очков из 33. Замечал, что игра с ними идет?
— Каждый матч начинается с нуля — ты не задумываешься, кому и сколько забивал. Есть только здесь и сейчас.
— Наибольшее количество ассистов в равных составах в этом сезоне тебе отдал Кертис Волк. Как наладил «химию» с Кертисом?
— Первое — мы с ним одинаково видим игру. С каждым партнером необходимо находить взаимопонимание. Кертис понимает, где должен оказаться, когда я с шайбой. И у меня точно так же, когда Волк с шайбой. Это большой плюс.
— Как ты с Волком регулируешь какие-то моменты, которые возникают уже в процессе игры?
— В плане хоккейного языка и терминов на английском языке я все могу сказать. Это тоже пришло со временем. На второй год я уже мог обсудить на лавке или в раздевалке с Кертисом, как он видит игру, как действовать в конкретном моменте. Я это все понимаю. Плюс есть Даррен Диц — если я что-то не могу перевести, Даррен все подскажет и объяснит.
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— Чувствуешь ли ты свой пик?
— Да, это сразу чувствуется. Это ведь твое тело, твой организм — ты обязан это чувствовать. Хочется, чтобы меньше было спадов, в идеале это нужно понять — когда, в какое время. Это все приходит со временем. К примеру, заметил, что спад у тебя в сентябре — начинаешь в июле-августе уже менять что-то в своей подготовке. Понятное дело, что есть командная подготовка, но есть еще и дополнительные самостоятельные тренировки.
Я общался с одним тренером, он вот и говорил, что нужно заметить свой спад и тогда за месяц примерно поменять подготовку. У каждого игрока и у каждой команды он есть, но нужно, чтобы этот спад как можно меньше длился.
— В этом сезоне ты подписал новый контракт. Почему решение принял только 19 мая? Ждал ли ты контрактных предложений от других команд?
— В то время еще был карантин. Не скрываю, что были и предложения от других команд, но «Барыс» всегда был в приоритете. Все были дома во время карантина, никого на работе не было — все следили за своим здоровьем. Потом уже, когда более-менее все стало работать, то начали разговаривать. Переговоры начались еще в середине прошлого сезона, но мы на паузу их взяли из-за карантина.
— Ты — один из лидеров «Барыса». Насколько это про большую ответственность?
— Когда тяжелые матчи, то понимаешь, что такое ответственность. К примеру, тебя выпускают на последних минутах, и ты понимаешь, что нужно решать этот момент. Лидер — большая роль, к которой нужно серьезно относиться, потому что на тебя рассчитывают и тренерский штаб, и болельщики. Если тебя выпускают на такие решающие моменты, значит, доверяют. И ты сам это понимаешь.
— Чего ждешь от себя и от команды в следующем сезоне? Какие цели ставишь?
— У каждого игрока всегда максимальные цели, и каждый хоккеист старается выжать максимум из себя. Очень хочется выйти на лед, начать играть, потому что четыре месяца без хоккея — очень долго.
25-летний Михайлис в прошедшем сезоне набрал 32 (17+15) очка в 60 матчах регулярного чемпионата, а в пяти встречах плей-офф отметился одной результативной передачей. В среднем за игру он проводил на льду 16 минут.
В КХЛ Михайлис дебютировал в декабре 2014 года. Всего в лиге он провел 236 матчей и набрал 97 (45+52) очков.