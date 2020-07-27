«Были предложения от других клубов». Михайлис — о новом контракте с «Барысом», назначении отца, своей игре и лидерстве

Также он вспомнил, как играл под руководством отца — Юрия Михайлиса, который теперь будет тренировать «Барыс».

— Два сезона ты выдаешь бомбезную статистику по очкам. За счет чего?

— Думаю, это за счет хорошей подготовки. Когда ты держишь себя в оптимальной форме, лучше чувствуешь себя на льду. От этого приходит уверенность. Во-вторых, когда вы выигрываете матчи, то повышается общая мораль. Ребята все стараются, бьются — ты тоже вместе с ними выкладываешься по максимуму. От этого и приходит результат, — отмечает Михайлис.

— В ближайшем сезоне ты будешь выступать под руководством отца. Скучал ли по этому?

— Два года назад я у отца играл пару матчей. У нас с папой был один полноценный сезон вместе, когда еще играл в «Барыс» — 2, а так проводил пару матчей под его руководством и обратно «поднимали» в КХЛ. Я понимаю, что не должен расслабляться — в «Барысе» он для меня тренер.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CC2wTMSJAbA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CC2wTMSJAbA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CC2wTMSJAbA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Vesti.kz - Живи спортом ?? (@vestikzsport)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-07-20T07:29:18+00:00">20 Июл 2020 в 12:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Отец с самого раннего возраста занимался твоей подготовкой?

— У нас был тренер Георгий Нодариевич Верещагин, а отец после высшей тренерской школы поехал в Сатпаев. Через месяца два-три нашу команду тоже в Сатпаев перекинули из Караганды. И вот у него были тренировки со своими детьми и иногда он приходил и помогал Георгию Нодариевичу. Буквально несколько тренировок — своя ведь работа была. Но в основном да, часто в поездки ездил с нашей командой, помогал.

— Некоторые хоккеисты сейчас водят своих детей в хоккейную секцию шесть дней в неделю. У тебя было так же? Не было ли переизбытка тренировок?

— Не знаю, мы чуть ли не каждый день тренировались. Я благодарен Сатпаеву и «Казахмысу» за то, что нам выделили лед. У нас могло быть по две-три ледовые тренировки в день. И питание, и жилье, и школа — условия были созданы для нас на высшем уровне. Никогда не было такого, чтобы отсутствовал инвентарь — всегда все было. За это огромное спасибо!

У меня никого переизбытка не было — всегда хотелось расти, расти и еще раз расти. Получаешь большие эмоции от этой игры, занимаешься любимым делом.

— Владимир Тарасенко рассказывал, что его долгое время считали блатным. У тебя было такое?

— В самом начале было, думаю, когда переходил во взрослый хоккей из детского. Но я игрой старался доказывать, что это не так.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

— Отец рассказывал что-то про план предсезонных сборов?

— Сейчас с планом непонятно. Изначально были запланированы с июля сборы и вот каждые 10 дней планы у тренеров переносятся. Сейчас сроки подходят к тому, что пора играть. Думаю, что подготовка будет в укороченном режиме — игровой процесс будет больше включен.

— Давай поговорим о статистике. Большая часть твоих очков приходится на второй период. С чем это связано?

— У нас была некоторая командная стратегия, по которой мы не старались бежать сломя голову вперед с первых минут, так как это чревато голом в свои ворота. Постепенно шли к победе, так сказать.

— Твои самые любимые клубы — «Автомобилист» и «Салават Юлаев». В играх против этих команд ты заработал, по моим подсчетам, восемь очков из 33. Замечал, что игра с ними идет?

— Каждый матч начинается с нуля — ты не задумываешься, кому и сколько забивал. Есть только здесь и сейчас.

— Наибольшее количество ассистов в равных составах в этом сезоне тебе отдал Кертис Волк. Как наладил «химию» с Кертисом?

— Первое — мы с ним одинаково видим игру. С каждым партнером необходимо находить взаимопонимание. Кертис понимает, где должен оказаться, когда я с шайбой. И у меня точно так же, когда Волк с шайбой. Это большой плюс.

— Как ты с Волком регулируешь какие-то моменты, которые возникают уже в процессе игры?

— В плане хоккейного языка и терминов на английском языке я все могу сказать. Это тоже пришло со временем. На второй год я уже мог обсудить на лавке или в раздевалке с Кертисом, как он видит игру, как действовать в конкретном моменте. Я это все понимаю. Плюс есть Даррен Диц — если я что-то не могу перевести, Даррен все подскажет и объяснит.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B-mYxRJAxH7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B-mYxRJAxH7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B-mYxRJAxH7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Nikita Mikhailis (@nikitamikhailis)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-04-05T12:50:16+00:00">5 Апр 2020 в 5:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Чувствуешь ли ты свой пик?

— Да, это сразу чувствуется. Это ведь твое тело, твой организм — ты обязан это чувствовать. Хочется, чтобы меньше было спадов, в идеале это нужно понять — когда, в какое время. Это все приходит со временем. К примеру, заметил, что спад у тебя в сентябре — начинаешь в июле-августе уже менять что-то в своей подготовке. Понятное дело, что есть командная подготовка, но есть еще и дополнительные самостоятельные тренировки.

Я общался с одним тренером, он вот и говорил, что нужно заметить свой спад и тогда за месяц примерно поменять подготовку. У каждого игрока и у каждой команды он есть, но нужно, чтобы этот спад как можно меньше длился.

— В этом сезоне ты подписал новый контракт. Почему решение принял только 19 мая? Ждал ли ты контрактных предложений от других команд?

— В то время еще был карантин. Не скрываю, что были и предложения от других команд, но «Барыс» всегда был в приоритете. Все были дома во время карантина, никого на работе не было — все следили за своим здоровьем. Потом уже, когда более-менее все стало работать, то начали разговаривать. Переговоры начались еще в середине прошлого сезона, но мы на паузу их взяли из-за карантина.

— Ты — один из лидеров «Барыса». Насколько это про большую ответственность?

— Когда тяжелые матчи, то понимаешь, что такое ответственность. К примеру, тебя выпускают на последних минутах, и ты понимаешь, что нужно решать этот момент. Лидер — большая роль, к которой нужно серьезно относиться, потому что на тебя рассчитывают и тренерский штаб, и болельщики. Если тебя выпускают на такие решающие моменты, значит, доверяют. И ты сам это понимаешь.

— Чего ждешь от себя и от команды в следующем сезоне? Какие цели ставишь?

— У каждого игрока всегда максимальные цели, и каждый хоккеист старается выжать максимум из себя. Очень хочется выйти на лед, начать играть, потому что четыре месяца без хоккея — очень долго.

25-летний Михайлис в прошедшем сезоне набрал 32 (17+15) очка в 60 матчах регулярного чемпионата, а в пяти встречах плей-офф отметился одной результативной передачей. В среднем за игру он проводил на льду 16 минут.