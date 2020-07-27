Контрольный матч «Спартака» с «Северсталью» отменен

«Северсталь» в пятницу сообщила, что среди хоккеистов, тренеров и персонала клуба выявлено девять случаев заражения коронавирусом.

«В связи с решением ХК “Северсталь” отменить учебно-тренировочный сбор в Подмосковье, контрольный матч между “Спартаком” и “Северсталью”, запланированный на 4 августа в Москве, не состоится. Расписание контрольных матчей “Спартака” в августе будет скорректировано», — говорится в сообщении.