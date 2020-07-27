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15:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Контрольный матч «Спартака» с «Северсталью» отменен

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Контрольная игра между московским «Спартаком» и череповецкой «Северсталью» отменена, сообщается в официальном аккаунте столичного хоккейного клуба в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

«Северсталь» в пятницу сообщила, что среди хоккеистов, тренеров и персонала клуба выявлено девять случаев заражения коронавирусом.

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«В связи с решением ХК “Северсталь” отменить учебно-тренировочный сбор в Подмосковье, контрольный матч между “Спартаком” и “Северсталью”, запланированный на 4 августа в Москве, не состоится. Расписание контрольных матчей “Спартака” в августе будет скорректировано», — говорится в сообщении.

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