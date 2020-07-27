Контрольный матч «Спартака» с «Северсталью» отменен
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Контрольная игра между московским «Спартаком» и череповецкой «Северсталью» отменена, сообщается в официальном аккаунте столичного хоккейного клуба в Twitter.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Контрольная игра между московским «Спартаком» и череповецкой «Северсталью» отменена, сообщается в официальном аккаунте столичного хоккейного клуба в Twitter.
«Северсталь» в пятницу сообщила, что среди хоккеистов, тренеров и персонала клуба выявлено девять случаев заражения коронавирусом.
«В связи с решением ХК “Северсталь” отменить