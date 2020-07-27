Контрольный матч между «Йокеритом» и СКА отменен
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Контрольный матч «Йокерита» с петербургским СКА отменен, сообщается на официальном сайте финского хоккейного клуба.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Контрольный матч «Йокерита» с петербургским СКА отменен, сообщается на официальном сайте финского хоккейного клуба.
Встреча должна была состояться 13 августа в городе Вантаа.
Отмечается, что «Йокерит» позже объявит команду, которая заменит СКА в товарищеском матче.
Старт нового сезона КХЛ запланирован на 2 сентября.