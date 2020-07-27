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16:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Контрольный матч между «Йокеритом» и СКА отменен

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Контрольный матч «Йокерита» с петербургским СКА отменен, сообщается на официальном сайте финского хоккейного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча должна была состояться 13 августа в городе Вантаа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что «Йокерит» позже объявит команду, которая заменит СКА в товарищеском матче.

Старт нового сезона КХЛ запланирован на 2 сентября.

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