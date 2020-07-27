Лучший бомбардир прошлого сезона в минском «Динамо» Райан Спунер подписал новый контракт с клубом

Таким образом, «зубры» смогли сохранить в своих рядах лучшего бомбардира команды по итогам прошлого сезона. Напомним, что в составе «Динамо» канадец провел 43 матча в КХЛ и набрал 37 (10+27) очков.

Райан Спунер начинал свою карьеру в канадском клубе «Оттава Сенатор Майнор Миджет ААА», откуда перешел в «Питерборо Питс», за который выступал с 2008 по 2011 год. В 2010 году сыграл за юношескую сборную Канады (U-18) на чемпионате мира, проходившем в Беларуси. На его счету шесть матчей и 2 (2+0) очка.

Дебют в НХЛ состоялся в сезоне 2012/2013. В сильнейшей лиге мира в сумме он сыграл 325 матчей за «Бостон», «Эдмонтон», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Ванкувер», в которых записал в свой актив 167 (48+119) результативных баллов. В АХЛ Райан Спунер сыграл 157 матчей, набрав 142 (41+101) пункта.