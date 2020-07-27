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19:58 (мск), источник: БЕЛТА

Лучший бомбардир прошлого сезона в минском «Динамо» Райан Спунер подписал новый контракт с клубом

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский хоккеист Райан Спунер подписал новый контракт с минским «Динамо». Соглашение рассчитано на один год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ХК.

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Таким образом, «зубры» смогли сохранить в своих рядах лучшего бомбардира команды по итогам прошлого сезона. Напомним, что в составе «Динамо» канадец провел 43 матча в КХЛ и набрал 37 (10+27) очков.

Райан Спунер начинал свою карьеру в канадском клубе «Оттава Сенатор Майнор Миджет ААА», откуда перешел в «Питерборо Питс», за который выступал с 2008 по 2011 год. В 2010 году сыграл за юношескую сборную Канады (U-18) на чемпионате мира, проходившем в Беларуси. На его счету шесть матчей и 2 (2+0) очка.

Дебют в НХЛ состоялся в сезоне 2012/2013. В сильнейшей лиге мира в сумме он сыграл 325 матчей за «Бостон», «Эдмонтон», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Ванкувер», в которых записал в свой актив 167 (48+119) результативных баллов. В АХЛ Райан Спунер сыграл 157 матчей, набрав 142 (41+101) пункта.

Сезон 2019/2020 канадский форвард начал в швейцарском «Лугано», но успел сыграть лишь два матча. В октябре он перешел в минское «Динамо».

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