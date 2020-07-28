Гулявцев покинул пост главного тренера клуба КХЛ «Амур» по семейным обстоятельствам

Источник: ИТАР-ТАСС

Гулявцев возглавлял «Амур» с января 2019 года. В прошлом сезоне хабаровский клуб не смог выйти в плей-офф.

«Я решил покинуть “Амур” по семейным обстоятельствам», — сказал Гулявцев.

«Поговорили с руководством клуба, пришли к общему знаменателю. О своем будущем пока сложно говорить: сейчас задача приехать домой, наладить свои дела. Скорее всего, в этом году сезон пропадет у меня. В то же время надеюсь на другое», — добавил он.

Ранее 47-летний специалист возглавлял пермский «Молот» и «Северсталь», которая при нем в 2018 году вышла в плей-офф КХЛ, где в первом раунде уступила СКА (0−4). В пресс-службе «Амура» сообщили, что и. о. главного тренера клуба будет помощник Гулявцева Павел Торгаев.