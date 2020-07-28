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14:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Буйницкий вернулся в минское «Динамо»

Нападающий Дмитрий Буйницкий перешел в минское «Динамо», сообщается на сайте хоккейного клуба.

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Как отмечается в сообщении, 23-летний хоккеист заключил с клубом односторонний контракт на один год.

Буйницкий в составе «Динамо» и магнитогорского «Металлурга» провел в КХЛ 115 матчей, набрал 20 очков (13 голов и 7 результативных передач). Прошедший сезон форвард завершал в омском «Авангарде», однако за основную команду клуба не сыграл ни одного матча.

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