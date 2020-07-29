Отказ или Россия. Как «Барыс» будет спасать для себя сезон в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Регулярный чемпионат в КХЛ должен стартовать 2 сентября, а «Барыс» еще не приступил к полноценным тренировкам. Казахстанская команда должна была собраться 15 июля, но затем из-за сложной эпидемиологической ситуации этот сбор перенесли на 10 августа. С продлением карантина еще на две недели, скорее всего, и этот лагерь будет отменен.

В Казахстане его не провести, а вот в России он может состояться. У «Барыса» осталось несколько путей по выходу из ситуации. Начать тренировочный лагерь в соседней стране с надеждой, что к сентябрю ситуация улучшится и команда сможет играть на домашней арене в Нур-Султане или в Алматы. Второй вариант — полностью отказаться от сезона, как это было с плей-офф в прошлом розыгрыше турнира.

Третий сценарий — полный переезд в Россию. Возможно, что это самое сложное направление, ведь нужно договориться не только насчет аренды ледового дворца, но и найти того, кто будет показывать твои игры, и тех, кто будет покупать билеты. В Казахстане с этим проблем не было, а вот в России может вылиться в большие расходы.

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Есть сомнения, что руководство клуба не захочет остановиться сейчас, ведь клуб и так ограничен в бюджете, а на дополнительные затраты спонсоры просто не пойдут. Есть еще один, комплексный вариант. Подготовка в России и первые игры не на арендованной арене, а в затяжной выездной серии с планом вернуться в Казахстан по ходу чемпионата. Не самый неосуществимый выбор, который может спасти сезон.

В ближайшее время клуб должен отреагировать на сложившуюся ситуацию, ведь не только подготовка к турниру под ударом, а участие в нем. «Барыс» может выйти из сложившейся ситуации, но какое направление выберет? Каждый потребует расходов, ведь даже в случае отказа от турнира нужно будет возмещать выплаты тренерам и хоккеистам по контрактам. На принятие решения времени практически не осталось.

Добавим, что в новом сезоне КХЛ главным тренером «Барыса» назначен Юрий Михайлис, который должен был дебютировать в Лиге на этой позиции. Клуб успел поделиться новостями о готовности домашней арены к КХЛ, но из-за коронавируса отказался от проведения Кубка Президента. Может не сыграть «Барыс» и в контрольных играх, ведь соперники уже обнародовали свое расписание.