Морозов: В КХЛ насчитывается 39 заболевших COVID-19

Источник: Спорт РИА Новости

Новый сезон КХЛ должен начаться 2 сентября. Ранее сообщалось, что девять случаев заражения коронавирусом было выявлено среди хоккеистов, тренеров и персонала череповецкой «Северстали». Также о заражении коронавирусной инфекцией в команде объявили омский «Авангард», а также московские ЦСКА и «Спартак».

«Наше медицинское управление в режиме реального времени отслеживает ситуацию с заболеваемостью. Окончательный диагноз подтверждается Роспотребнадзором, поэтому мы ориентируемся на их цифры. На 28 июля у нас было 39 игроков в КХЛ, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Также есть заболевшие сотрудники клубов. Еще есть 31 случай в МХЛ, причем там 13 человек уже полностью здоровы и готовы приступить к тренировкам. Фамилии называть не буду, надеюсь, вы понимаете почему», — сказал Морозов.