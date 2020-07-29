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13:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Морозов: В КХЛ насчитывается 39 заболевших COVID-19

В клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в настоящее время насчитывается 39 заболевших коронавирусом игроков, сообщил РИА Новости президент КХЛ Алексей Морозов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Новый сезон КХЛ должен начаться 2 сентября. Ранее сообщалось, что девять случаев заражения коронавирусом было выявлено среди хоккеистов, тренеров и персонала череповецкой «Северстали». Также о заражении коронавирусной инфекцией в команде объявили омский «Авангард», а также московские ЦСКА и «Спартак».

«Наше медицинское управление в режиме реального времени отслеживает ситуацию с заболеваемостью. Окончательный диагноз подтверждается Роспотребнадзором, поэтому мы ориентируемся на их цифры. На 28 июля у нас было 39 игроков в КХЛ, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Также есть заболевшие сотрудники клубов. Еще есть 31 случай в МХЛ, причем там 13 человек уже полностью здоровы и готовы приступить к тренировкам. Фамилии называть не буду, надеюсь, вы понимаете почему», — сказал Морозов.

«Увы, есть те, кому потребовалась помощь и даже госпитализация. И наши сотрудники КХЛ, и я лично на связи с клубами, стараемся контролировать ситуацию. Несколько случаев тяжелых заболеваний есть, ребята плохо себя чувствуют. Но все они идут на поправку, угрозы жизни или завершения спортивной карьеры ни у кого нет», — добавил Морозов.

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