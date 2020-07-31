Текущие события
Хоккей. НХЛ
1.08
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
1.08
Эдмонтон Ойлерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
1.08
Нью-Йорк Айлендерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
2.08
Питтсбург Пингвинз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
2.08
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
2.08
Нэшвилл Предаторз
Аризона Койотс
Все события
Фоторепортажи
9Золотой дубль «Зенита»
23Фарфан спас «Локо» от поражения
12:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Сибирь» показала новую форму хоккеистов

Хоккейный клуб «Сибирь» в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» продемонстрировал форму, в которой спортсмены выйдут на лёд уже этим летом.

Наверх
Источник: Вести - Новосибирск

«Андрей Ермаков и Александр Шаров представляют форму, в которой “Сибирь” проведёт все контрольные матчи этого лета #мыэтохксибирь #wearehcsibir», — написала пресс-служба клуба.

Цветовая гамма осталась прежней: оттенки синего, голубого и белого доминируют на новой форме. Но теперь на снаряжении можно заметить логотип, на котором изображена медицинская змея. Так хоккеисты решили отдать дань уважения медработникам, которые борются с пандемией коронавируса.

«Красиво, креативно и актуально!» — написала в комментариях болельщица клуба.

 1 сентября школы заработают как обычно, а потом могут вернуться на дистанци
Гидрометцентр дал прогноз погоды в России на август
В РПЛ новый лимит — «8+17» в заявке: кто из клубов в зоне риска?
Рейтинг НХЛ перед Кубком Стэнли. Овечкин и Малкин — вне топ-5
Великий иллюзионист. «Спартак» вместо Европы — это крах Кокорина
СМИ: Ибрагимович намерен остаться в «Милане»
Итальянский клуб отказался покупать россиянина из-за цены
Малышко уйдет из биатлона, если найдет работу вне спорта
БК Winline стала спонсором «Зенита» и «Краснодара»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь