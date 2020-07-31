«Сибирь» показала новую форму хоккеистов
Хоккейный клуб «Сибирь» в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» продемонстрировал форму, в которой спортсмены выйдут на лёд уже этим летом.
Хоккейный клуб «Сибирь» в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» продемонстрировал форму, в которой спортсмены выйдут на лёд уже этим летом.
«Андрей Ермаков и Александр Шаров представляют форму, в которой “Сибирь” проведёт все контрольные матчи этого лета #мыэтохксибирь #wearehcsibir», — написала
Цветовая гамма осталась прежней: оттенки синего, голубого и белого доминируют на новой форме. Но теперь на снаряжении можно заметить логотип, на котором изображена медицинская змея. Так хоккеисты решили отдать дань уважения медработникам, которые борются с пандемией коронавируса.
«Красиво, креативно и актуально!» — написала в комментариях болельщица клуба.