«Сибирь» показала новую форму хоккеистов

«Андрей Ермаков и Александр Шаров представляют форму, в которой “Сибирь” проведёт все контрольные матчи этого лета #мыэтохксибирь #wearehcsibir», — написала пресс-служба клуба.

Цветовая гамма осталась прежней: оттенки синего, голубого и белого доминируют на новой форме. Но теперь на снаряжении можно заметить логотип, на котором изображена медицинская змея. Так хоккеисты решили отдать дань уважения медработникам, которые борются с пандемией коронавируса.