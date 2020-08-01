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10:25 (мск), источник: Vesti.kz

В «Барысе» рассказали о старте УТС и наличии плана «Б» на худший сценарий

Пресс-секретарь «Барыса» Евгений Акманов в прямом эфире телеканала «Матч» рассказал, что в скором времени столичный клуб приступит к предсезонным сборам. Его слова приводит «Шайба.kz».

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Источник: РИА "Новости"

— Не самая простая ситуация в Казахстане, где идет вторая волна эпидемии коронавируса. Какие новости от «Барыса»?

— У нас еще на две недели продлен карантин. Но в то же время хоккейный клуб «Барыс» получил разрешение на старт тренировочного процесса. На 3—4 августа у нас намечен медосмотр. Сейчас есть некоторые сложности с тем, чтобы вернуть в Казахстан игроков, которые находятся за рубежом. Но те ребята, которые имеют казахстанское гражданство, в том числе Никита Михайлис, Роман Старченко, Леонид Метальников и другие, они все в Астане и готовы.

Барыс (Нур-Султан)

— Представим самый худший сценарий — границы закрыты. Есть ли у команды план «Б»?

— На данный момент мы находимся в тесном сотрудничестве с государственными органами и следуем всем их рекомендациям. Не строим далеко идущих планов. Но, естественно, у нас имеются дополнительные опции, не могу раскрывать все подробности. Пока готовимся к тому, что выходим из отпуска 3—4 августа, проходим медицинские тесты, заселяемся на базу и начинаем подготовку к товарищеским матчам.

Напомним, что «Барыс» несколько раз переносил старт предсезонных сборов, которые планировались на середину июля. В одном из интервью главный тренер команды Юрий Михайлис отметил, что новой ориентировочной датой для начала УТС является 10 августа. Между тем карантинные меры, которые были введены в Казахстане до 3 августа, продлили еще на две недели.

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