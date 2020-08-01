В «Барысе» рассказали о старте УТС и наличии плана «Б» на худший сценарий

— Не самая простая ситуация в Казахстане, где идет вторая волна эпидемии коронавируса. Какие новости от «Барыса»?
— У нас еще на две недели продлен карантин. Но в то же время хоккейный клуб «Барыс» получил разрешение на старт тренировочного процесса. На
— Представим самый худший сценарий — границы закрыты. Есть ли у команды план «Б»?
— На данный момент мы находимся в тесном сотрудничестве с государственными органами и следуем всем их рекомендациям. Не строим далеко идущих планов. Но, естественно, у нас имеются дополнительные опции, не могу раскрывать все подробности. Пока готовимся к тому, что выходим из отпуска
Напомним, что «Барыс» несколько раз переносил старт предсезонных сборов, которые планировались на середину июля. В одном из интервью главный тренер команды Юрий Михайлис отметил, что новой ориентировочной датой для начала УТС является 10 августа. Между тем карантинные меры, которые были введены в Казахстане до 3 августа, продлили еще на две недели.