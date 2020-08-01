В «Барысе» рассказали о старте УТС и наличии плана «Б» на худший сценарий

Источник: РИА "Новости"

— Не самая простая ситуация в Казахстане, где идет вторая волна эпидемии коронавируса. Какие новости от «Барыса»?

— У нас еще на две недели продлен карантин. Но в то же время хоккейный клуб «Барыс» получил разрешение на старт тренировочного процесса. На 3—4 августа у нас намечен медосмотр. Сейчас есть некоторые сложности с тем, чтобы вернуть в Казахстан игроков, которые находятся за рубежом. Но те ребята, которые имеют казахстанское гражданство, в том числе Никита Михайлис, Роман Старченко, Леонид Метальников и другие, они все в Астане и готовы.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

— Представим самый худший сценарий — границы закрыты. Есть ли у команды план «Б»?

— На данный момент мы находимся в тесном сотрудничестве с государственными органами и следуем всем их рекомендациям. Не строим далеко идущих планов. Но, естественно, у нас имеются дополнительные опции, не могу раскрывать все подробности. Пока готовимся к тому, что выходим из отпуска 3—4 августа , проходим медицинские тесты, заселяемся на базу и начинаем подготовку к товарищеским матчам.