«Барыс» назвали одним из худших клубов межсезонья КХЛ

«Казахстанская команда показывала рост спортивных результатов в двух последних регулярках, хотя в плей-офф ее выступления были не такими очевидно сильными. Но тяжелая мировая ситуация этого года прямо сказалась на “барсах”. Ушел главный тренер вместе с ведущими легионерами. Что во вратарской линии замена Паскуале на Ортио неравноценная, что в нападении никто не гарантирует, что Фрэттин снова зажжет после средненького сезона в “Барысе”. Особенно сиротливо смотрится сейчас линия защиты казахстанцев. Кроме Дица и Блэкера, там готовы сыграть Клещенко, Маклюков, Метальников… В общем, лучше “Барысу” у чужих ворот счастья искать. Ну и замена главного тренера. В тысячный раз скажу, что я не фанат Скабелки, но поставить на такой пост Михайлиса-старшего — это просто заранее вычеркнуть себя из числа серьезных команд Востока», — говорится в тексте.