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12:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» назвали одним из худших клубов межсезонья КХЛ

Блог «Ваша Вторая Любимая Команда» на сайте Sports.ru привел пять худших хоккейных команд, сработавших не лучшим образом на трансфером рынке. Компанию «Торпедо», «Металлургу», «Северстали» и московскому «Динамо» также составил «Барыс».

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Источник: РИА "Новости"

«Казахстанская команда показывала рост спортивных результатов в двух последних регулярках, хотя в плей-офф ее выступления были не такими очевидно сильными. Но тяжелая мировая ситуация этого года прямо сказалась на “барсах”. Ушел главный тренер вместе с ведущими легионерами. Что во вратарской линии замена Паскуале на Ортио неравноценная, что в нападении никто не гарантирует, что Фрэттин снова зажжет после средненького сезона в “Барысе”. Особенно сиротливо смотрится сейчас линия защиты казахстанцев. Кроме Дица и Блэкера, там готовы сыграть Клещенко, Маклюков, Метальников… В общем, лучше “Барысу” у чужих ворот счастья искать. Ну и замена главного тренера. В тысячный раз скажу, что я не фанат Скабелки, но поставить на такой пост Михайлиса-старшего — это просто заранее вычеркнуть себя из числа серьезных команд Востока», — говорится в тексте.

Барыс (Нур-Султан)

Напомним, «Барыс» должен приступить к тренировкам в августе, так как уже 2 сентября стартует очередной сезон в КХЛ.

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