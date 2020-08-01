«Причина не в России, а в других странах». Финские СМИ предрекли КХЛ провал со стартом сезона с участием «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

По мнению Хутунена, проблема КХЛ в политике. Он недоумевает, почему лига тянет время, несмотря на ситуацию с коронавирусом в России и зарубежных странах, чьи клубы представлены в лиге — среди них есть казахстанский «Барыс».

«Глава КХЛ Алексей Морозов рисует ложную картину, — считает Хутунен. — Сезон не начнется 2 сентября. КХЛ выигрывает время, поддерживая воображаемую гордость. Факты на столе: ситуация с коронавирусом в России плохая, и она не станет лучше в течение достаточно длительного времени. По официальным данным, в России зарегистрирован 831 981 случай заражения и почти 14 тысяч смертельных исходов.

Вирус поразил и КХЛ, так как клубы вышли из отпуска и начали сборы. По данным лиги, 39 хоккеистов заболело, некоторые из них госпитализировано. Несмотря на это, президент лиги Алексей Морозов продолжает говорить, что сезон начнется 2 сентября. По его словам, отсрочка даже не рассматривается, потому что для этого нет оснований.

Русские — не дураки. В России и в КХЛ хорошо знают, какова ситуация на самом деле, и клубы не верят, что сезон действительно начнется 2 сентября. Они знают также, что причина заключается в ситуации с коронавирусом в России, а не в других странах. Клубы продолжают танцевать под дудку КХЛ, но это противоречит здравому смыслу.

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В НХЛ сезон продолжается, потому что все решают деньги. В КХЛ все завязано на гордости и политике. Календарь сезона КХЛ должен был появиться 19 июля. Потом публикацию календаря отложили до конца июля, а затем и на август. Причина ясна — нельзя сформировать расписание, если не будешь знать, где, к примеру, «Йокерит» будет играть домашние матчи. Как и прошлой весной, КХЛ пытается тянуть время, чтобы снова не пришлось признать безысходность ситуации, — отметил Хуттунен.

Напомним, что в марте сначала «Йокерит», а затем «Барыс» снялись с плей-офф из-за ситуации с коронавирусом в своих странах. Затем КХЛ объявила о временной приостановке Кубка Гагарина и только спустя время решила признать сезон досрочно завершенный. Новый чемпионат лига хочет начать 2 сентября.