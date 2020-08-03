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09:05 (мск), источник: Vesti.kz

Легионерам «Барыса» не выдают визы. КХЛ не может составить календарь

Президент КХЛ Алексей Морозов уведомил клубы о том, что сезон-2020/21 начнется 2 сентября, однако за месяц до старта все еще нет расписания.

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По информации Metaratings.ru, трудности с составлением календаря связаны с иностранными клубами, пока неизвестно, как они будут выступать в новом сезоне.

Барыс (Нур-Султан)
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МИД не выдает визы иностранцам из рижского «Динамо», казахстанского «Барыса», финского «Йокерита» и китайского «Куньлуня».

По этой причине сформировать расписание пока не представляется возможным.

Согласно регламенту, календарь должен появиться не позднее 45 дней до старта регулярного чемпионата. Это правило не будет соблюдено, если сезон стартует, как и запланировано, 2 сентября.

Напомним, «Барыс» несколько раз переносил старт предсезонных сборов, которые планировались на середину июля. В одном из последних интервью главный тренер команды Юрий Михайлис отметил, что новой ориентировочной датой для начала УТС является 10 августа.

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