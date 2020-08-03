Легионерам «Барыса» не выдают визы. КХЛ не может составить календарь

По информации Metaratings.ru, трудности с составлением календаря связаны с иностранными клубами, пока неизвестно, как они будут выступать в новом сезоне.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

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МИД не выдает визы иностранцам из рижского «Динамо», казахстанского «Барыса», финского «Йокерита» и китайского «Куньлуня».

По этой причине сформировать расписание пока не представляется возможным.

Согласно регламенту, календарь должен появиться не позднее 45 дней до старта регулярного чемпионата. Это правило не будет соблюдено, если сезон стартует, как и запланировано, 2 сентября.