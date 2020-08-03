В ОАЭ обсуждают вопрос вступления одного из клубов страны в КХЛ

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «Матч ТВ» рассказал об интересе к вступлению в лигу клубов из Венгрии, Южной Кореи и ОАЭ. Президент Федерации хоккея ОАЭ Владимир Бурдун в мае прошлого года сообщил газете «Спорт-Экспресс», что клуб из ОАЭ может вступить в КХЛ в 2021 году.

«Ситуация со вступлением клуба из нашей страны находится на очень ранней стадии, — сказал Ареф. — На данный момент мы общаемся, чтобы понимать, можем ли мы быть вовлечены в этот процесс и что лучше сделать для развития хоккея как в КХЛ, так и в ОАЭ».