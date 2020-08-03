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12:44 (мск), источник: ТАСС

В ОАЭ обсуждают вопрос вступления одного из клубов страны в КХЛ

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерации хоккея ОАЭ обсуждает вопрос вступления одного из клубов страны в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал спортивный директор федерации Мохамед Ареф.

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Ранее президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «Матч ТВ» рассказал об интересе к вступлению в лигу клубов из Венгрии, Южной Кореи и ОАЭ. Президент Федерации хоккея ОАЭ Владимир Бурдун в мае прошлого года сообщил газете «Спорт-Экспресс», что клуб из ОАЭ может вступить в КХЛ в 2021 году.

«Ситуация со вступлением клуба из нашей страны находится на очень ранней стадии, — сказал Ареф. — На данный момент мы общаемся, чтобы понимать, можем ли мы быть вовлечены в этот процесс и что лучше сделать для развития хоккея как в КХЛ, так и в ОАЭ».

В составе лиги выступают пять иностранных команд: «Барыс» (Казахстан), «Йокерит» (Финляндия), «Куньлунь Ред Стар» (Китай), рижское и минское «Динамо».

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