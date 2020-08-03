«Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев» в контрольном матче
Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» переиграли уфимский «Салават Юлаев» в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону КХЛ.
Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» переиграли уфимский «Салават Юлаев» в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону КХЛ.
Встреча, прошедшая в понедельник в Уфе, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей. У победителей отличились Анатолий Голышев (30-я минута), Алексей Макеев (55) и Джефф Плэтт (59). У хозяев шайбу забросил Павел Хохряков (34).
Ранее команды провели еще один контрольный матч в Уфе, и он завершился победой «Салавата Юлаева» со счетом 6:4.