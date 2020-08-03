Текущие события
Хоккей. НХЛ
19:00
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
21:30
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
23:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
4.08
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
4.08
Питтсбург Пингвинз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
05:30
Ванкувер Кэнакс
Миннесота Уайлд
03
Все события
Фоторепортажи
17ВАР, пенальти и снова тема судейства. «Зенит» — в финале Кубка России после победы над «Спартаком»
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
15:41 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ оценила успехи Скабелки в «Барысе»

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в превью к предсезонному турниру Sochi Hockey Open отметил успехи нового главного тренера «Локомотива» Андрея Скабелки в казахстанском «Барысе».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Белорус в мае подписал трехлетний контракт с ярославским клубом, с которым в 1997 году в качестве игрока становился чемпионом России.

«С новым главным тренером приехал на турнир и “Локомотив”. Андрей Скабелка потихоньку выходит в топ наставников КХЛ. Его “Барыс” был в прошедшем сезоне весьма убедителен: второе место на “Востоке” по итогам регулярного чемпионата, уверенная победа над “Магниткой” в первом раунде плей-офф (4−1), — все это обещало яростную и непредсказуемую борьбу за лидерство в конференции. Однако пандемия внесла свои коррективы, а главный тренер предпочел перебраться в Россию. Какой предстанет его новая команда на первом предсезонном турнире?» — задается вопросом сайт КХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Турнир в Сочи пройдет с 4 по 8 августа. Вместе с «Локо» на нем сыграют «Сочи», олимпийская сборная России (до 20 лет) и СКА.

49-летний Скабелка с 2018 года возглавлял «Барыс» и сборную Казахстана. С ним клуб дважды выигрывал дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а национальная команда вернулась в элитный дивизион чемпионата мира.

Футболист сборной Казахстана и "Кайрата" перейдет в клуб российской премьер-лиги
«Ливерпуль» и Клоппа не остановил даже карантин. Итоги АПЛ
Тренер «Спартака» пока не намерен возвращаться в Германию
Главные трансферные задачи клубов РПЛ. «Зенит», ЦСКА, «Спартак»
Дзюба о будущем: Может, пойду экспертом на ТВ или стану тренером
Российский футбол посчитали посмешищем
Назван бюджет ФК «Спартак» на сезон-2020/21
Бой Емельяненко — Исмаилов принес более 18 миллионов рублей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь