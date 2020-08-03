КХЛ оценила успехи Скабелки в «Барысе»

Источник: РИА "Новости"

Белорус в мае подписал трехлетний контракт с ярославским клубом, с которым в 1997 году в качестве игрока становился чемпионом России.

«С новым главным тренером приехал на турнир и “Локомотив”. Андрей Скабелка потихоньку выходит в топ наставников КХЛ. Его “Барыс” был в прошедшем сезоне весьма убедителен: второе место на “Востоке” по итогам регулярного чемпионата, уверенная победа над “Магниткой” в первом раунде плей-офф (4−1), — все это обещало яростную и непредсказуемую борьбу за лидерство в конференции. Однако пандемия внесла свои коррективы, а главный тренер предпочел перебраться в Россию. Какой предстанет его новая команда на первом предсезонном турнире?» — задается вопросом сайт КХЛ.

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Турнир в Сочи пройдет с 4 по 8 августа. Вместе с «Локо» на нем сыграют «Сочи», олимпийская сборная России (до 20 лет) и СКА.