КХЛ оценила успехи Скабелки в «Барысе»
Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в превью к предсезонному турниру Sochi Hockey Open отметил успехи нового главного тренера «Локомотива» Андрея Скабелки в казахстанском «Барысе».
Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в превью к предсезонному турниру Sochi Hockey Open отметил успехи нового главного тренера «Локомотива» Андрея Скабелки в казахстанском «Барысе».
Белорус в мае подписал трехлетний контракт с ярославским клубом, с которым в 1997 году в качестве игрока становился чемпионом России.
«С новым главным тренером приехал на турнир и “Локомотив”. Андрей Скабелка потихоньку выходит в топ наставников КХЛ. Его “Барыс” был в прошедшем сезоне весьма убедителен: второе место на “Востоке” по итогам регулярного чемпионата, уверенная победа над “Магниткой” в первом раунде
Турнир в Сочи пройдет с 4 по 8 августа. Вместе с «Локо» на нем сыграют «Сочи», олимпийская сборная России (до 20 лет) и СКА.
49-летний Скабелка с 2018 года возглавлял «Барыс» и сборную Казахстана. С ним клуб дважды выигрывал дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а национальная команда вернулась в элитный дивизион чемпионата мира.