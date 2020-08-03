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15:52 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеисты «Барыса» сдали тесты на коронавирус и приступили к сборам

Казахстанские хоккеисты «Барыса» приступили к подготовке к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Игроки уже сдали тесты на коронавирус, а сегодня, 3 августа, получив их результаты, приступили к медицинскому осмотру и тестам.

«Других хоккеистов мы ждем, как только вопросы с пересечением государственных границ будут урегулированы», — говорится в заявлении клуба.

Изначально «Барыс» планировал начать сборы в середине июля, но из-за карантина в Казахстане старт переносили несколько раз. Готовиться к сезону клуб планирует на своей базе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Регулярный чемпионат КХЛ планирует начать 2 сентября. В межсезонье «Барыс» возглавил казахстанский тренер Юрий Михайлис.

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