Хоккеисты «Барыса» сдали тесты на коронавирус и приступили к сборам
Казахстанские хоккеисты «Барыса» приступили к подготовке к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает
Казахстанские хоккеисты «Барыса» приступили к подготовке к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает
Игроки уже сдали тесты на коронавирус, а сегодня, 3 августа, получив их результаты, приступили к медицинскому осмотру и тестам.
«Других хоккеистов мы ждем, как только вопросы с пересечением государственных границ будут урегулированы», — говорится в заявлении клуба.
Изначально «Барыс» планировал начать сборы в середине июля, но
Регулярный чемпионат КХЛ планирует начать 2 сентября. В межсезонье «Барыс» возглавил казахстанский тренер Юрий Михайлис.