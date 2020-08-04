Российский хоккей летом 2020-го — стыд и позор. На турнире в Сочи скрывают коронавирус, деньги ставят выше здоровья

Спустя полгода тема коронавируса надоела всем, но ее все равно продолжают обсуждать. И в хоккейном мире вопросы о COVID-19 поднимаются чаще, чем игра того или иного хоккеиста. Так и здесь, на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, говорят не о готовности СКА и «Локомотива» к сезону, дебюте Игоря Ларионова в роли главного тренера молодежной сборной, а о злосчастном вирусе. За день до старта турнира в прессе появилась информация о том, что в «Сочи» несколько человек сдали положительные тесты. Корреспондет «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко сообщил, что турнир могут отменить из-за вспышки вируса в краснодарском клубе. Под ударом оказалась и молодежная сборная, которая накануне проводила товарищеские матчи с клубом КХЛ.

Организаторы обещали в понедельник выпустить официальное заявление о будущем матчей. Однако ни в понедельник, ни утром во вторник никаких новостей не появилось. Пресс-служба лишь заявила, что все запланированные матчи будут сыграны. Однако такие сообщения отнюдь не внушали оптимизма. Сразу несколько источников мне подтвердили, что заболевшие в «Сочи» появились еще в субботу. Но тогда клуб не стал отменять соревнования, а продезинфицировал арену и еще раз отправил игроков на тестирование. По последней информации, в команде Андриевского больше десяти человек с коронавирусом. Как в такой ситуации проводить турнир — решительно непонятно.

Когда НХЛ только объявила о плане доиграть нынешний сезон, все заокеанские (да и многие российские тоже) СМИ обрушились на Гэри Беттмэна с критикой. Для комиссионера лиги и владельцев клубов экономические интересы стоят на первом месте. Они и так потеряли сотни миллионов из-за пандемии коронавируса. Чтобы получить хоть что-то — надо было доиграть сезон. Ради денег ставить под удар здоровье хоккеистов — весьма циничный подход. Однако в защиту лиги можно сказать то, что она создала идеальные условия для проведения хоккейных матчей. И неслучайно за последнюю неделю положительных тестов в НХЛ никто не сдал. Значит, меры безопасности работают.

А что же в России? За месяц до старта сезона клубы КХЛ проигрывают борьбу с вирусом. Почти во всех командах есть больные. И при этом многие как будто отрицают существование проблемы. Некоторые клубы замалчивают данные о количестве заболевших. А часть игроков безответственно подходят к своей безопасности. Не раз доводилось слышать, как хоккеисты покидают расположение своих отелей и баз. Мой коллега Дмитрий Ерыкалов обратил внимание на то, что во время товарищеского матча «Сибири» и «Амура» игроки хабаровского клуба, не попавшие в состав, сидели на трибунах в так называемой «грязной» зоне. И для чего тогда проводить регулярное тестирование, запрещать журналистам общаться с хоккеистами, если они сами не соблюдают изоляцию?

Вот и в Сочи не все меры предосторожности решили соблюсти. Чтобы не срывать турнир, в который было вложено много денег, в том числе и спонсорских, сделали вид, что никакой угрозы нет, да и коронавируса не существует. Однако, когда за час до начала матча появились стартовые составы, все стало ясно. «Сочи» заявил на игру хоккеистов «Капитана», а на скамейке не было тренерского штаба основной команды. Все они на карантине. При этом ребята из олимпийской сборной, игравшие несколько дней назад с краснодарской командой, где есть заболевшие, вышла в боевом составе. По медицинским протоколам сборная Ларионова тоже должна быть изолирована. За полчаса до стартового свистка в эфире выступил спортивный директор «Сочи». В разговоре с ведущей Дарьей Мироновой Андрей Зюзин не назвал истинную причину заявки на игру молодежи. «Нужно дать им шанс, они должны проявить себя, это классный шанс для них». Честно говоря, это было неприятно слышать, а если быть точнее, то стыдно. Слово «позор» прекрасно характеризует то, что происходит в Сочи. Неужели люди думают, что если не говорить о коронавирусе, то он исчезнет?