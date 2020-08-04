Российский хоккей летом 2020-го — стыд и позор. На турнире в Сочи скрывают коронавирус, деньги ставят выше здоровья
И все это может закончиться печально.
И все это может закончиться печально.
Спустя полгода тема коронавируса надоела всем, но ее все равно продолжают обсуждать. И в хоккейном мире вопросы о COVID-19 поднимаются чаще, чем игра того или иного хоккеиста. Так и здесь, на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, говорят не о готовности СКА и «Локомотива» к сезону, дебюте Игоря Ларионова в роли главного тренера молодежной сборной, а о злосчастном вирусе. За день до старта турнира в прессе появилась информация о том, что в «Сочи» несколько человек сдали положительные тесты. Корреспондет «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко сообщил, что турнир могут отменить
Организаторы обещали в понедельник выпустить официальное заявление о будущем матчей. Однако ни в понедельник, ни утром во вторник никаких новостей не появилось.
Когда НХЛ только объявила о плане доиграть нынешний сезон, все заокеанские (да и многие российские тоже) СМИ обрушились на Гэри Беттмэна с критикой. Для комиссионера лиги и владельцев клубов экономические интересы стоят на первом месте. Они и так потеряли сотни миллионов
А что же в России? За месяц до старта сезона клубы КХЛ проигрывают борьбу с вирусом. Почти во всех командах есть больные. И при этом многие как будто отрицают существование проблемы. Некоторые клубы замалчивают данные о количестве заболевших. А часть игроков безответственно подходят к своей безопасности. Не раз доводилось слышать, как хоккеисты покидают расположение своих отелей и баз. Мой коллега Дмитрий Ерыкалов обратил внимание на то, что во время товарищеского матча «Сибири» и «Амура» игроки хабаровского клуба, не попавшие в состав, сидели на трибунах в так называемой «грязной» зоне. И для чего тогда проводить регулярное тестирование, запрещать журналистам общаться с хоккеистами, если они сами не соблюдают изоляцию?
Вот и в Сочи не все меры предосторожности решили соблюсти. Чтобы не срывать турнир, в который было вложено много денег, в том числе и спонсорских, сделали вид, что никакой угрозы нет, да и коронавируса не существует. Однако, когда за час до начала матча появились стартовые составы, все стало ясно. «Сочи» заявил на игру хоккеистов «Капитана», а на скамейке не было тренерского штаба основной команды. Все они на карантине. При этом ребята из олимпийской сборной, игравшие несколько дней назад с краснодарской командой, где есть заболевшие, вышла в боевом составе. По медицинским протоколам сборная Ларионова тоже должна быть изолирована. За полчаса до стартового свистка в эфире выступил спортивный директор «Сочи». В разговоре с ведущей Дарьей Мироновой Андрей Зюзин не назвал истинную причину заявки на игру молодежи. «Нужно дать им шанс, они должны проявить себя, это классный шанс для них». Честно говоря, это было неприятно слышать, а если быть точнее, то стыдно. Слово «позор» прекрасно характеризует то, что происходит в Сочи. Неужели люди думают, что если не говорить о коронавирусе, то он исчезнет?