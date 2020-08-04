Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Торонто Мэйпл Ливз
Коламбус Блю Джэкетс
00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нэшвилл Предаторз
Аризона Койотс
30
Хоккей. НХЛ
5.08
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
5.08
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
19:00
Нью-Йорк Айлендерс
Флорида Пантерз
42
Хоккей. НХЛ
5.08
Ванкувер Кэнакс
Миннесота Уайлд
Все события
Фоторепортажи
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
9Золотой дубль «Зенита»
19:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» провел первую тренировку под руководством Юрия Михайлиса

Казахстанский «Барыс» начал предсезонные сборы. Команда провела первую тренировку под руководством Юрия Михайлиса.

Наверх

«Мы наконец-то дождались! “Барыс” провел первое собрание и тренировку на открытом воздухе», — говорится в сообщении клуба во «ВКонтакте».

ВКонтакте

На сбор «Барыс» пока прибыли только казахстанские хоккеисты. Перед началом УТС игроки сдали тесты на коронавирус.

Во время загрузки произошла ошибка.

Изначально «Барыс» планировал начать сборы в середине июля, но из-за карантина в Казахстане старт переносили несколько раз. Готовиться к сезону клуб планирует на своей базе.

Напомним, что «Барыс» 17 июня объявил о назначении 51-летнего Михайлиса. С казахстанским тренером команда стартует в новом сезоне КХЛ, который планируется начать 2 сентября. В системе клуба Михайлис работает с 2007 года.

Читайте также
Скабелка после ухода из "Барыса" дебютировал с поражения со счетом 0:6 в новом клубе
Федерация хочет запретить Косторной выступать за школу Плющенко
Назван лучший игрок сезона-2019/2020 в Серии А
Рой Джонс хочет застраховать уши перед боем с Тайсоном
Бобровский крутился как белка в колесе. Но «Флорида» безнадежна
Перешедший в «Зенит» чемпион АПЛ рассказал о встрече с Путиным
Ферран Торрес — отличный трансфер для Гвардиолы. Он недооценен
СКА разгромил «Локомотив» в матче турнира Sochi Hockey Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь