«Барыс» провел первую тренировку под руководством Юрия Михайлиса

На сбор «Барыс» пока прибыли только казахстанские хоккеисты. Перед началом УТС игроки сдали тесты на коронавирус.

Изначально «Барыс» планировал начать сборы в середине июля, но из-за карантина в Казахстане старт переносили несколько раз. Готовиться к сезону клуб планирует на своей базе.



Напомним, что «Барыс» 17 июня объявил о назначении 51-летнего Михайлиса. С казахстанским тренером команда стартует в новом сезоне КХЛ, который планируется начать 2 сентября. В системе клуба Михайлис работает с 2007 года.