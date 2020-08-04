«Барыс» провел первую тренировку под руководством Юрия Михайлиса
Казахстанский «Барыс» начал предсезонные сборы. Команда провела первую тренировку под руководством Юрия Михайлиса.
Казахстанский «Барыс» начал предсезонные сборы. Команда провела первую тренировку под руководством Юрия Михайлиса.
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На сбор «Барыс» пока прибыли только казахстанские хоккеисты. Перед началом УТС игроки сдали тесты на коронавирус.
Изначально «Барыс» планировал начать сборы в середине июля, но
Напомним, что «Барыс» 17 июня объявил о назначении 51-летнего Михайлиса. С казахстанским тренером команда стартует в новом сезоне КХЛ, который планируется начать 2 сентября. В системе клуба Михайлис работает с 2007 года.