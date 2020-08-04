СКА разгромил «Локомотив» в матче хоккейного турнира Sochi Hockey Open
ТАСС, 4 августа. Петербурский СКА со счетом 6:0 обыграл ярославский «Локомотив» в первом матче противостояния на турнире Sochi Hockey Open. Встреча прошла при пустых трибунах.
ТАСС, 4 августа. Петербурский СКА со счетом 6:0 обыграл ярославский «Локомотив» в первом матче противостояния на турнире Sochi Hockey Open. Встреча прошла при пустых трибунах.
В составе СКА шайбы забросили Евгений Кетов (2-я минута), Линден Вей (30), Эмиль Галимов (31), Кирилл Марченко (46), Лукас Бенгтссон (52) и Данила Галенюк (53).
Ранее в матче открытия олимпийская сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) со счетом 6:0 обыграла «Сочи», в составе которого вышли игроки не старше 19 лет. Согласно информации газеты «Спорт-Экспресс», это может быть связано с подозрениями на заражение коронавирусом в основном составе команды. Перед встречей спортивный директор «Сочи» Андрей Зюзин заявил, что в первом матче турнира примут участие молодые игроки команды, что отвечает концепции развития клуба.
СКА и «Локомотив», так же как и олимпийская сборная России с «Сочи», впоследствии сыграют друг с другом еще два раза. 8 августа пройдут финал и матч за третье место.
Все матчи турнира пройдут на ледовой арене «Шайба» в Адлере. В связи с пандемией коронавируса встречи пройдут без зрителей. Ранее