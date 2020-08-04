СКА разгромил «Локомотив» в матче хоккейного турнира Sochi Hockey Open

Ранее в матче открытия олимпийская сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) со счетом 6:0 обыграла «Сочи», в составе которого вышли игроки не старше 19 лет. Согласно информации газеты «Спорт-Экспресс», это может быть связано с подозрениями на заражение коронавирусом в основном составе команды. Перед встречей спортивный директор «Сочи» Андрей Зюзин заявил, что в первом матче турнира примут участие молодые игроки команды, что отвечает концепции развития клуба.