Скабелка после ухода из «Барыса» дебютировал с поражения со счетом 0:6 в новом клубе

Источник: РИА "Новости"

На предсезонном турнире Sochi Hockey Open в Сочи «железнодорожники» со счетом 0:6 уступили СКА. За клуб из Санкт-Петербурга на второй минуте отличился Евгений Кетов, на 30-й — экс-форвард «Барыса» Линден Вей, на 31-й — Эмиль Галимов, на 46-й — Кирилл Марченко, на 52-й — Лукас Бенгтссон, а на 53-й — Данила Галенюк.

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СКА (Санкт-Петербург) Все о команде

В прошедшем матче за «Локомотив» дебютировали канадский вратарь Эдди Паскуале, пропустивший все шесть шайб, и финский защитник Атте Охтамаа — оба хоккеиста перешли в ярославский клуб из «Барыса».

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Локомотив (Ярославль) Все о команде

В другом матче Hockey Sochi Open «Сочи», который из-за вспышки коронавируса в команде играет молодежным составом, проиграл олимпийской сборной России — 0:6. Турнир продлится до 8 августа. Команды встретятся друг с другом по три раза, после чего состоятся финал и матч за третье место.