Скабелка после ухода из «Барыса» дебютировал с поражения со счетом 0:6 в новом клубе
Ярославский «Локомотив» провел первый матч под руководством
Ярославский «Локомотив» провел первый матч под руководством
На предсезонном турнире Sochi Hockey Open в Сочи «железнодорожники» со счетом 0:6 уступили СКА. За клуб из
В прошедшем матче за «Локомотив» дебютировали канадский вратарь Эдди Паскуале, пропустивший все шесть шайб, и финский защитник Атте Охтамаа — оба хоккеиста перешли в ярославский клуб из «Барыса».
В другом матче Hockey Sochi Open «Сочи», который
49-летний Скабелка в мае подписал трехлетний контракт с «Локомотивом», с которым в 1997 году в качестве игрока выигрывал чемпионат России. С 2018 года белорус возглавлял «Барыс» и сборную Казахстана. С ним клуб дважды выигрывал дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а национальная команда вернулась в элитный дивизион чемпионата мира.