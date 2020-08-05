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09:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» пополнился участником ЧМ с опытом игры в США

Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» накануне приступил к предсезонным сборам, проведя первую тренировку под руководством нового главного тренера Юрия Михайлиса.

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В числе тренирующихся был замечен потенциальный новичок клуба — воспитанник столичного хоккея Тамирлан Гайтамиров. Последние пять лет хоккеист провел в США, выступая в различных юниорских лигах, информирует «Шайба.kz».

19-летний защитник был капитаном молодежной сборной Казахстана на чемпионате мира в Чехии. На турнире Гайтамиров сыграл семь матчей и отметился результативной передачей.

Добавим, что на сбор «Барыса» пока прибыли только казахстанские хоккеисты. Перед началом УТС игроки сдали тесты на коронавирус.

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