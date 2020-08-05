«Барыс» пополнился участником ЧМ с опытом игры в США

В числе тренирующихся был замечен потенциальный новичок клуба — воспитанник столичного хоккея Тамирлан Гайтамиров. Последние пять лет хоккеист провел в США, выступая в различных юниорских лигах, информирует «Шайба.kz».

19-летний защитник был капитаном молодежной сборной Казахстана на чемпионате мира в Чехии. На турнире Гайтамиров сыграл семь матчей и отметился результативной передачей.

Добавим, что на сбор «Барыса» пока прибыли только казахстанские хоккеисты. Перед началом УТС игроки сдали тесты на коронавирус.