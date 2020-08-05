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10:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» нашел город в России для начала нового сезона КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов в эфире «Матч ТВ» рассказал о ситуации с иностранными клубами, в том числе с «Барысом», в преддверии нового сезона.

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По его словам, новый чемпионат «на 99 процентов» начнется 2 сентября. Морозов добавил, что у «Барыса» имеется вариант с переносом матчей в другой город.

«Иностранные команды в КХЛ? На данный момент нельзя проводить соревнования только в Казахстане, но они уже вышли на сборы. Календарь мы запланировали так, чтобы иностранные команды, такие как «Йокерит», «Барыс» и минское «Динамо», начинали чемпионат матчами в России. Рижское «Динамо»? Мы общались с клубом, они сейчас исключают вариант с переездом. В Латвии сняли карантин, они приступили к работе и планируют играть все домашние матчи на своем льду.

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У нас из иностранных команд планируется, что только «Куньлунь» переезжает в Мытищи. Остальные все будут играть дома. Я знаю, что «Барыс» уже разговаривал с одним из клубов КХЛ, чтобы в случае чего свои матчи перенести в этот город, — сказал Морозов.

Добавим, что «Барыс» уже приступил к сборам и провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Юрия Михайлиса. Игроки уже прошли медобследование и сдали тесты на коронавирус.

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