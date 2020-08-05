«Барыс» нашел город в России для начала нового сезона КХЛ
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов в эфире «Матч ТВ» рассказал о ситуации с иностранными клубами, в том числе с «Барысом», в преддверии нового сезона.
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов в эфире «Матч ТВ» рассказал о ситуации с иностранными клубами, в том числе с «Барысом», в преддверии нового сезона.
По его словам, новый чемпионат «на 99 процентов» начнется 2 сентября. Морозов добавил, что у «Барыса» имеется вариант с переносом матчей в другой город.
«Иностранные команды в КХЛ? На данный момент нельзя проводить соревнования только в Казахстане, но они уже вышли на сборы. Календарь мы запланировали так, чтобы иностранные команды, такие как «Йокерит», «Барыс» и минское «Динамо», начинали чемпионат матчами в России. Рижское «Динамо»? Мы общались с клубом, они сейчас исключают вариант с переездом. В Латвии сняли карантин, они приступили к работе и планируют играть все домашние матчи на своем льду.
У нас из иностранных команд планируется, что только «Куньлунь» переезжает в Мытищи. Остальные все будут играть дома. Я знаю, что «Барыс» уже разговаривал с одним из клубов КХЛ, чтобы в случае чего свои матчи перенести в этот город, — сказал Морозов.
Добавим, что «Барыс» уже приступил к сборам и провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Юрия Михайлиса. Игроки уже прошли медобследование и сдали тесты на коронавирус.