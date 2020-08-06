Российский город отказался принимать домашние матчи «Барыса»
Казанский Дворец спорта отказался принимать домашние матчи «Барыса» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Татар-информ».
Казанский Дворец спорта отказался принимать домашние матчи «Барыса» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Татар-информ».
«Мы не ведем переговоров с “Барысом”. Принять их на следующий сезон мы не сможем, так как лед уже занят фигуристами, и все давно расписано», — сообщили во Дворце спорта.
Ранее сообщалось, что казанский «Ак Барс» вызвался помочь «Барысу» с проведением домашних матчей в следующем сезоне КХЛ. Клуб был готов предоставить как раз Дворец спорта.
По данным «Бизнес Online», у «Барыса» есть еще один вариант в России. Вариант с переносом домашних матчей казахстанского клуба в другой город ранее подтверждал президент КХЛ Алексей Морозов.
Новый сезон КХЛ должен стартовать 2 сентября. При этом «Барыс» начал сборы лишь в августе и пока работает только казахстанским составом — легионеры не могут присоединиться к команде