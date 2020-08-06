Российский город отказался принимать домашние матчи «Барыса»

«Мы не ведем переговоров с “Барысом”. Принять их на следующий сезон мы не сможем, так как лед уже занят фигуристами, и все давно расписано», — сообщили во Дворце спорта.

Ранее сообщалось, что казанский «Ак Барс» вызвался помочь «Барысу» с проведением домашних матчей в следующем сезоне КХЛ. Клуб был готов предоставить как раз Дворец спорта.

По данным «Бизнес Online», у «Барыса» есть еще один вариант в России. Вариант с переносом домашних матчей казахстанского клуба в другой город ранее подтверждал президент КХЛ Алексей Морозов.