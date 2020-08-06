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21:04 (мск), источник: БЕЛТА

Канадский хоккеист Брэндон Козун официально перешел в минское «Динамо»

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский хоккеист Брэндон Козун перешел в минское «Динамо». Такая информация содержится на официальном сайте столичного клуба, сообщает БЕЛТА.

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«Это будет мой шестой сезон в КХЛ, — цитирует игрока пресс-служба. — Часто бывал в Минске, поэтому есть представление о городе. Есть понимание, куда прилетел и для чего я здесь. Это отличное место для хоккеиста: здесь все для игры и досуга. В Минске прекрасные болельщики, понимающие игру и создающие отличную атмосферу на арене. Мне всегда нравилось играть у вас. Я знаком с Крэйгом Вудкрофтом по олимпийской сборной Канады. Помню, как играл в составе “Локомотива” в плей-офф с минским “Динамо”. Тогда у “зубров” была отличная команда, теперь наша задача быть на том же уровне»,

Минувший сезон канадский форвард провел в другом клубе КХЛ — магнитогорском «Металлурге». В его активе выступления за «Йокерит» и «Локомотив» (Ярославль). Всего в лиге он провел 308 игр и отметился 230 (86+144) результативными баллами. В биографии нападающего также значатся матчи за сборную Канады, в составе которой он выигрывал серебряные медали молодежного чемпионата мира-2010. Также в его активе бронза Олимпиады-2018.

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