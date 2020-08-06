Канадский хоккеист Брэндон Козун официально перешел в минское «Динамо»
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский хоккеист Брэндон Козун перешел в минское «Динамо». Такая информация содержится на официальном сайте столичного клуба, сообщает БЕЛТА.
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский хоккеист Брэндон Козун перешел в минское «Динамо». Такая информация содержится на официальном сайте столичного клуба, сообщает БЕЛТА.
«Это будет мой шестой сезон в КХЛ, — цитирует игрока
Минувший сезон канадский форвард провел в другом клубе КХЛ — магнитогорском «Металлурге». В его активе выступления за «Йокерит» и «Локомотив» (Ярославль). Всего в лиге он провел 308 игр и отметился 230 (86+144) результативными баллами. В биографии нападающего также значатся матчи за сборную Канады, в составе которой он выигрывал серебряные медали молодежного чемпионата мира-2010. Также в его активе бронза Олимпиады-2018.