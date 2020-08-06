Канадский хоккеист Брэндон Козун официально перешел в минское «Динамо»

«Это будет мой шестой сезон в КХЛ, — цитирует игрока пресс-служба. — Часто бывал в Минске, поэтому есть представление о городе. Есть понимание, куда прилетел и для чего я здесь. Это отличное место для хоккеиста: здесь все для игры и досуга. В Минске прекрасные болельщики, понимающие игру и создающие отличную атмосферу на арене. Мне всегда нравилось играть у вас. Я знаком с Крэйгом Вудкрофтом по олимпийской сборной Канады. Помню, как играл в составе “Локомотива” в плей-офф с минским “Динамо”. Тогда у “зубров” была отличная команда, теперь наша задача быть на том же уровне»,