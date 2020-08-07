КХЛ объявила дату и соперника «Барыса» по первому матчу в новом сезоне

Первый же домашний матч «Барыс» должен провести 10 сентября против китайского «Куньлуня». При этом пока неизвестно, будет ли клуб проводить игры в Казахстане. Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщал, что «Барыс» рассматривает вариант начала сезона в России в связи с ситуацией с коронавирусом и закрытием границ.