Минское «Динамо» откроет новый сезон КХЛ матчем с «Йокеритом»

Игра белорусской и финской команд на «Минск-Арене» станет одним из семи поединков, которые пройдут на следующий день после розыгрыша Кубка открытия. Данный трофей 2 сентября оспорят московский ЦСКА и казанский «АК Барс». Полностью календарь сезона-2020/2021 Континентальной хоккейной лиги будет представлен 7 августа в 18.30 по минскому времени.

В минувшем чемпионате КХЛ динамовцы также стартовали с домашнего поединка. Тогда соперниками белорусов был «Нефтехимик» из Нижнекамска. Встреча завершилась поражением «зубров» со счетом 2:4 (0:1, 2:1, 0:2). По итогам регулярного чемпионата минское «Динамо» набрало 39 очков в 62 матчах и замкнуло таблицу Западной конференции. 25 марта 2020 года КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 в связи с пандемией коронавируса.