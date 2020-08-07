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15:09 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» откроет новый сезон КХЛ матчем с «Йокеритом»

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» откроет новый сезон чемпионата КХЛ 3 сентября домашней встречей против финского «Йокерита». Такая информация содержится в официальном аккаунте лиги в Twitter, сообщает БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Игра белорусской и финской команд на «Минск-Арене» станет одним из семи поединков, которые пройдут на следующий день после розыгрыша Кубка открытия. Данный трофей 2 сентября оспорят московский ЦСКА и казанский «АК Барс». Полностью календарь сезона-2020/2021 Континентальной хоккейной лиги будет представлен 7 августа в 18.30 по минскому времени.

Во время загрузки произошла ошибка.
Динамо (Минск)

В минувшем чемпионате КХЛ динамовцы также стартовали с домашнего поединка. Тогда соперниками белорусов был «Нефтехимик» из Нижнекамска. Встреча завершилась поражением «зубров» со счетом 2:4 (0:1, 2:1, 0:2). По итогам регулярного чемпионата минское «Динамо» набрало 39 очков в 62 матчах и замкнуло таблицу Западной конференции. 25 марта 2020 года КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 в связи с пандемией коронавируса.

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