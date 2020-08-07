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15:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты «Витязя» проиграли дома «Амуру» в контрольном матче

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Подмосковный «Витязь» на своем льду уступил хабаровскому «Амуру» в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону КХЛ.

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Встреча, прошедшая в пятницу в Подольске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Игорь Величкин (8-я минута) и Владимир Бутузов (27), у хозяев отличился Дмитрий Зайцев (19).

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