«Трактор» повторно поместил защитника Сергиенко в список отказов

«Трактор» ранее 21 июля отправлял Сергиенко в список отказов. Согласно регламенту, в течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в своей структуре.

В прошлом сезоне Сергиенко сыграл за «Трактор» 43 матча, набрав 6 (0+6) очков при показателе полезности «-8». Всего в КХЛ у защитника 242 матча и 46 (13+33) баллов в составе ЦСКА, «Торпедо», «Сибири», «Спартака», «Салавата Юлаева» и «Трактора».