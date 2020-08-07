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16:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трактор» повторно поместил защитника Сергиенко в список отказов

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Хоккейный клуб «Трактор» повторно поместил защитника Юрия Сергиенко в список отказов, сообщается на официальном сайте челябинцев.

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«Трактор» ранее 21 июля отправлял Сергиенко в список отказов. Согласно регламенту, в течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в своей структуре.

Континентальная Хоккейная Лига

В прошлом сезоне Сергиенко сыграл за «Трактор» 43 матча, набрав 6 (0+6) очков при показателе полезности «-8». Всего в КХЛ у защитника 242 матча и 46 (13+33) баллов в составе ЦСКА, «Торпедо», «Сибири», «Спартака», «Салавата Юлаева» и «Трактора».

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