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16:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Контрольный матч между ЦСКА и «Ак Барсом» отменен

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Семён Галькевич. Намеченный на 13 августа контрольный матч между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом» отменен по договоренности клубов, сообщили РИА Новости в пресс-службе армейцев.

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Источник: РИА "Новости"
ЦСКА (Москва)

Сезон-2020/21 в КХЛ начнется 2 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом».

Ак Барс (Казань)

Ранее был отменен намеченный на 8 августа контрольный матч между ЦСКА и московским «Динамо».

«Ак Барс» 10 и 12 августа проведет в Москве контрольные матчи с «Динамо».

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