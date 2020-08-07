Контрольный матч между ЦСКА и «Ак Барсом» отменен

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА (Москва) Все о команде

Сезон-2020/21 в КХЛ начнется 2 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом».

Ак Барс (Казань) Все о команде

Ранее был отменен намеченный на 8 августа контрольный матч между ЦСКА и московским «Динамо».