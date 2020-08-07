Контрольный матч между ЦСКА и «Ак Барсом» отменен
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Семён Галькевич. Намеченный на 13 августа контрольный матч между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом» отменен по договоренности клубов, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Семён Галькевич. Намеченный на 13 августа контрольный матч между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом» отменен по договоренности клубов, сообщили РИА Новости в
Сезон-2020/21 в КХЛ начнется 2 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом».
Ранее был отменен намеченный на 8 августа контрольный матч между ЦСКА и московским «Динамо».
«Ак Барс» 10 и 12 августа проведет в Москве контрольные матчи с «Динамо».