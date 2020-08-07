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18:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» договорился о контракте с хоккеистом сборной Казахстана

Защитник сборной Казахстана Кирилл Полохов принял квалификационное предложение «Барыса», сообщает «Шайба.kz».

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Новый контракт рассчитан на два сезона и носит двусторонний характер, то есть игрок может играть как в КХЛ, так и за фарм-клуб «Номад» в ВХЛ. Предложение защитник принял не сразу.

22-летний Полохов в прошедшем сезоне провел за «Барыс» восемь матчей, а в 41 игре за «Номад» он набрал четыре (2+2) очка. В КХЛ воспитанник карагандинского хоккея дебютировал в августе 2017 года и на данный момент имеет в своем активе четыре (1+3) балла в 116 встречах.

За национальную сборную Казахстана Полохов играл на чемпионатах мира в первом дивизионе в 2017 и 2018 году. Также он был капитаном молодежной сборной на ЧМ-2018 в элите.

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