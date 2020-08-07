«Барыс» договорился о контракте с хоккеистом сборной Казахстана
Защитник сборной Казахстана Кирилл Полохов принял квалификационное предложение «Барыса», сообщает «Шайба.kz».
Защитник сборной Казахстана Кирилл Полохов принял квалификационное предложение «Барыса», сообщает «Шайба.kz».
Новый контракт рассчитан на два сезона и носит двусторонний характер, то есть игрок может играть как в КХЛ, так и за
22-летний Полохов в прошедшем сезоне провел за «Барыс» восемь матчей, а в 41 игре за «Номад» он набрал четыре (2+2) очка. В КХЛ воспитанник карагандинского хоккея дебютировал в августе 2017 года и на данный момент имеет в своем активе четыре (1+3) балла в 116 встречах.
За национальную сборную Казахстана Полохов играл на чемпионатах мира в первом дивизионе в 2017 и 2018 году. Также он был капитаном молодежной сборной на ЧМ-2018 в элите.