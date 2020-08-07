«Барыс» договорился о контракте с хоккеистом сборной Казахстана

Новый контракт рассчитан на два сезона и носит двусторонний характер, то есть игрок может играть как в КХЛ, так и за фарм-клуб «Номад» в ВХЛ. Предложение защитник принял не сразу.

22-летний Полохов в прошедшем сезоне провел за «Барыс» восемь матчей, а в 41 игре за «Номад» он набрал четыре (2+2) очка. В КХЛ воспитанник карагандинского хоккея дебютировал в августе 2017 года и на данный момент имеет в своем активе четыре (1+3) балла в 116 встречах.