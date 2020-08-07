КХЛ представила календарь всех матчей «Барыса» в новом сезоне
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте представила представила календарь на сезон-2020/21.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте представила представила календарь на сезон-2020/21.
В сезоне сыграют 23 клуба, среди которых казахстанский «Барыс». Полностью с календарем можно ознакомиться здесь. При этом ни «Барыс», ни КХЛ не объявили место проведения домашних матчей — лига подтверждала возможность переезда клуба в Россию.
Регулярный чемпионат стартует 2 сентября и продлится до 27 февраля, количество игровых дней — 142.
Каждый из 23 клубов проведет по 60 матчей. Два раза все клубы сыграют между собой (44 матча), еще
В календаре КХЛ предусмотрены пять пауз: три из них для этапов Евротура — с 2 по 9 ноября (в Финляндии), с 14 по 20 декабря (в России), с 8 по 15 февраля (в Швеции). Также запланированы перерывы на время проведения Матча звезд КХЛ в Риге (
Старт
Календарь матчей «Барыса» в сентябре: