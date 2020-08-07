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19:29 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ представила календарь всех матчей «Барыса» в новом сезоне

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте представила представила календарь на сезон-2020/21.

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В сезоне сыграют 23 клуба, среди которых казахстанский «Барыс». Полностью с календарем можно ознакомиться здесь. При этом ни «Барыс», ни КХЛ не объявили место проведения домашних матчей — лига подтверждала возможность переезда клуба в Россию.

Регулярный чемпионат стартует 2 сентября и продлится до 27 февраля, количество игровых дней — 142.

Каждый из 23 клубов проведет по 60 матчей. Два раза все клубы сыграют между собой (44 матча), еще восемь-десять матчей между командами своего дивизиона и шесть-восемь — с клубами соседнего дивизиона своей конференции. Всего на первом этапе будет сыграно 690 матчей.

В календаре КХЛ предусмотрены пять пауз: три из них для этапов Евротура — с 2 по 9 ноября (в Финляндии), с 14 по 20 декабря (в России), с 8 по 15 февраля (в Швеции). Также запланированы перерывы на время проведения Матча звезд КХЛ в Риге (22—24 января) и новогодние праздники (31 декабря — 2 января).

Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года. Завершится сезон до 30 апреля — на эту дату поставлен седьмой матч финальной серии, если он потребуется.

Календарь матчей «Барыса» в сентябре:

  • 3 сентября: «Динамо» (Рига) — «Барыс».
  • 5 сентября: «Динамо» (Минск) — «Барыс».
  • 7 сентября: ЦСКА — «Барыс».
  • 10 сентября: «Барыс» — «Куньлунь».
  • 12 сентября: «Барыс» — «Динамо» (Москва).
  • 14 сентября: «Барыс» — ЦСКА.
  • 18 сентября: «Барыс» — «Динамо» (Рига).
  • 20 сентября: «Северсталь» — «Барыс».
  • 22 сентября: «Металлург» — «Барыс».
  • 27 сентября: «Куньлунь» — «Барыс».
  • 29 сентября: «Витязь» — «Барыс».
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