На фоне пандемии. КХЛ представила календарь сезона-2020/21

Источник: РИА "Новости"

Президент КХЛ Алексей Морозов изначально говорил, что календарь должен был появиться до 19 июля. Этому помешала ситуация с пандемией коронавируса, теперь уже КХЛ вынуждена проходить сложный путь, который ранее преодолела Российская премьер-лига (РПЛ) для возобновления своего чемпионата. Однако это будет более сложная задача, так как в составе КХЛ есть клубы из других стран, где принятые меры против распространения коронавируса могут помешать проведению матчей. Речь идет об ограничениях внутри Казахстана, а также о ситуации со въездом иностранцев в Финляндию и Латвию.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c03670e78301f1082203" data-vnd="c03670e78301f1082203" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c03670e78301f1082203" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Именно поэтому «Йокерит» и «Барыс» свои первые домашние матчи проведут только 9 и 10 сентября соответственно. Их соперниками станут нижнекамский «Нефтехимик» и пекинский «Куньлунь». Рижское «Динамо» договорилось с властями страны и начнет сезон тремя домашними играми.

«Если границы в Латвии и Финляндии не откроют, то будем прорабатывать этот вопрос отдельно по каждому случаю. Есть варианты переноса матчей на другие площадки, не исключаем, что будет разрешение на чартерный рейс. При этом на данный момент мы уже получили письмо из Риги о том, что им правительство разрешило проводить матчи, но в определенных условиях», — сказал на встрече с журналистами Морозов.

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Пока без вынесенных матчей

Сезон стартует 2 сентября в Москве матчем за Кубок открытия КХЛ между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом». Регулярный чемпионат вместит в себя 690 матчей, каждая из команд проведет по 60 игр, которые завершатся 27 февраля. Принципиальные соперники — московский «Спартак» и ЦСКА, «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев», московское «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, а также челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург» — сыграют между собой по четыре матча. Петербургский СКА и ЦСКА тоже проведут четыре встречи, в прошлом сезоне они играли шесть раз.

ЦСКА (Москва) Все о команде

По ходу сезона предусмотрены перерывы на матчи сборных, связанные с этапами Евротура. Национальная команды проведет встречи с 2 по 9 ноября (в Финляндии), с 14 по 20 декабря (в России) и с 8 по 15 февраля (в Швеции). Планировавшийся на август этап в Чехии был отменен из-за мер безопасности, которые приняли власти страны из-за коронавируса.

СКА (Санкт-Петербург) Все о команде

«На данный момент у нас есть информация, что этапы Евротура запланированы. Мы сделали паузы, согласовав это с Федерацией хоккея России (ФХР). Если встречи будут отменены, то мы рассмотрим вариант разгрузки календаря. Возможно, будем использовать паузы для случаев, когда одна из команд уйдет на карантин или не сможет сыграть», — подчеркнул глава КХЛ.

Паузы предусмотрены на новогодние праздники (31 декабря — 2 января) и на Матч звезд в Риге ( 22—24 января ) в рамках Недели звезд хоккея ( 16—24 января ), вмещающей в себя также встречи лучших игроков Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). В этом сезоне не предусмотрены вынесенные матчи, которые проводились за рубежом.

«Вынесенные матчи мы прорабатываем. На данный момент ситуация с этим тяжелая. У нас есть наброски, проработки, мы их пока озвучивать не будем. Надо посмотреть, как будет складываться ситуация в тех странах, где мы хотим провести матчи», — сказал Морозов.

Гарантии от «Амура»

Нововведением является изменение состава дивизионов, что было сделано для уменьшения издержек в логистике. Спустя год в Восточную конференцию вернулось нижегородское «Торпедо», новосибирская «Сибирь» из дивизиона Харламова перешла в дивизион Чернышева. На Западе с «Сочи» и подмосковным «Витязем» поменялись дивизионами рижское и московское «Динамо», которые отправились в дивизион Тарасова. Лига учла пожелания клубов, связанные с выездами в Сибирь и на Дальний Восток, в результате чего все команды после таких поездок будут иметь паузу на три-четыре дня.

Впервые все клубы Западной конференции посетят Хабаровск, который в отсутствие Владивостока стал самой дальней точкой на карте лиги. «Также мы решили, что “Амур” проведет последние матчи на выезде. Это приняли, чтобы не было такой ситуации, как в прошлом году, когда некоторые команды отправили в Хабаровск второй состав», — отметил Морозов.

Сам хабаровский клуб, являющийся единственным должником по зарплатам за прошлый сезон, предоставил гарантийное письмо о погашении долгов.

«Была уже встреча руководителей клуба с Михаилом Дегтяревым (врио губернатора Хабаровской области — прим. ТАСС). Там было озвучено, что команда будет участвовать в следующем сезоне, долги погасят», — подчеркнул глава КХЛ.

Старт плей-офф запланирован на 2 марта. На первой и второй стадиях Кубка Гагарина в один день будут проходить матчи в обеих конференциях, что позволит избежать одновременного начала игр, болельщики смогут следить за всеми поединками дня в онлайн-режиме. Седьмой матч финала, если понадобится, пройдет 30 апреля.

Лига составляла календарь с учетом пожелания ФХР, которая хотела получить 20 дней для подготовки сборной России к чемпионату мира. Именно поэтому разговоров о переносе окончания плей-офф на более позднее время не было.

Коронавирусные санкции

Отдельное внимание при обсуждении календаря было уделено ситуации с коронавирусом. Клубы должны соблюдать положение, связанное с мерами предосторожности. С начала чемпионата в каждом клубе тестирование будет проходить раз в пять дней. Морозов выразил надежду, что удастся избежать ситуации, случившейся уже на предсезонном турнире в Сочи, когда основную команду заменила молодежь.

Допускается изменение даты матча в случае массового заражения в каком-либо из клубов, так как свободные окна будут. «Если вся команда заразится, то будут играть молодежные составы или фарм-клубы. Наш приоритет — проведение полного календаря, но когда это все случается в последний месяц чемпионата, переносить матчи уже некуда. Если это произойдет в сентябре, то у нас будет время для переноса», — сказал Морозов.

При этом предусматриваются санкции к клубам, чьи игроки заразились, так как не соблюдали всех необходимых мер. Командам будет засчитано техническое поражение. Руководители КХЛ отличаются от футбольных коллег, которые приняли решение из-за заражения коронавирусом матчи не переносить.

В лиге заражено 53 игрока, пять человек уже выздоровели. КХЛ рассматривает возможность разрешить клубам при заменах зараженных хоккеистов не учитывать их в потолке зарплат.