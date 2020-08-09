Скабелка: Никто Коршкова у «Локомотива» не заберёт. Он приехал на целый сезон
Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги матча со СКА (3:2) на Sochi Hockey Open.
Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги матча со СКА (3:2) на Sochi Hockey Open.
«Хороший матч получился. «Локомотив» прибавлял с каждой игрой на турнире.
Не совсем готовыми мы приехали к старту турнира, но ещё раз повторю, что в ходе соревнования удалось наладить
Мы даже не знали, что этот матч — финал. Просто готовились к игре. Два первых поражения от СКА дали нам толчок в становлении команды. В июле мы работали двумя группами. Цельной командой мы собрались только в Сочи. Я не думаю, что