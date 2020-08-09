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15:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты «Витязя» по буллитам уступили «Амуру» в контрольном матче

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Подмосковный «Витязь» в серии буллитов уступил хабаровскому «Амуру» в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Подольске в воскресенье, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу дальневосточной команды. У победителей в основное время отличились Александр Кузнецов (25-я минута) и Денис Голубев (60), у хозяев шайбы забросили Данила Моисеев (22) и Святослав Гребенщиков (23). Решающий буллит реализовал Никита Феоктистов.

Континентальная Хоккейная Лига

Ранее в пятницу, 7 августа, команды провели еще один контрольный матч, и он тоже завершился победой «Амура» — 2:1.

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