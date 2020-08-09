Хоккеисты «Витязя» по буллитам уступили «Амуру» в контрольном матче

Встреча, прошедшая в Подольске в воскресенье, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу дальневосточной команды. У победителей в основное время отличились Александр Кузнецов (25-я минута) и Денис Голубев (60), у хозяев шайбы забросили Данила Моисеев (22) и Святослав Гребенщиков (23). Решающий буллит реализовал Никита Феоктистов.