Появилась информация по легионерам «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

Планируется, что весь август «Барыс» проведет в Казахстане и сыграет всего один контрольный матч с клубом КХЛ — «Автомобилистом». Встреча пройдет 31 августа.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

Остальные спарринги «Барыс» будет добирать с клубами из Казахстана — 21 и 23 августа в Нур-Султане состоятся игры с ХК «Торпедо» (Усть-Каменогорск), 27 и 29 августа — с ХК «Сарыарка» (Караганда).

Новый сезон КХЛ команда Юрия Михайлиса откроет выездной серией из трех матчей. «Барыс» ждут встречи с рижским (3 сентября) и минским (5 сентября) «Динамо», а также с ЦСКА (7 сентября).