Появилась информация по легионерам «Барыса»
Казахстанский «Барыс» на днях планирует собраться в полном составе. Как сообщает
Казахстанский «Барыс» на днях планирует собраться в полном составе. Как сообщает
Планируется, что весь август «Барыс» проведет в Казахстане и сыграет всего один контрольный матч с клубом КХЛ — «Автомобилистом». Встреча пройдет 31 августа.
Остальные спарринги «Барыс» будет добирать с клубами из Казахстана — 21 и 23 августа в
Новый сезон КХЛ команда Юрия Михайлиса откроет выездной серией из трех матчей. «Барыс» ждут встречи с рижским (3 сентября) и минским (5 сентября) «Динамо», а также с ЦСКА (7 сентября).
Первый домашний матч в новом сезоне «Барыс» проведет 10 сентября с «Куньлунем».