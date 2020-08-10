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10:27 (мск), источник: Vesti.kz

Появилась информация по легионерам «Барыса»

Казахстанский «Барыс» на днях планирует собраться в полном составе. Как сообщает телеграм-канал «АренаБреда», сегодня-завтра в Нур-Султане ждут легионеров. Россияне, застрявшие в Москве, приедут в течение двух-трех дней.

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Источник: РИА "Новости"

Планируется, что весь август «Барыс» проведет в Казахстане и сыграет всего один контрольный матч с клубом КХЛ — «Автомобилистом». Встреча пройдет 31 августа.

Барыс (Нур-Султан)

Остальные спарринги «Барыс» будет добирать с клубами из Казахстана — 21 и 23 августа в Нур-Султане состоятся игры с ХК «Торпедо» (Усть-Каменогорск), 27 и 29 августа — с ХК «Сарыарка» (Караганда).

Новый сезон КХЛ команда Юрия Михайлиса откроет выездной серией из трех матчей. «Барыс» ждут встречи с рижским (3 сентября) и минским (5 сентября) «Динамо», а также с ЦСКА (7 сентября).

Первый домашний матч в новом сезоне «Барыс» проведет 10 сентября с «Куньлунем».

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