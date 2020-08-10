Вратарь «Барыса» показал новый шлем для КХЛ и объяснил дизайн
Вратарь «Барыса» Сергей Кудрявцев поделился новым дизайном шлема на сезон Континентальной хоккейной лиги, сообщает
Вратарь «Барыса» Сергей Кудрявцев поделился новым дизайном шлема на сезон Континентальной хоккейной лиги, сообщает
На шлеме, помимо логотипа и названия клуба, появился медведь. «Медведь — символ силы и спокойствия, в общем, чтобы все понимали, кто здесь хозяин положения», — объяснил вратарь.
На данный момент «Барыс» проходит сбор в
Новый сезон КХЛ команда Юрия Михайлиса откроет выездной серией из трех матчей. «Барыс» ждут встречи с рижским (3 сентября) и минским (5 сентября) «Динамо», а также с ЦСКА (7 сентября).
Первый домашний матч в новом сезоне «Барыс» проведет 10 сентября с «Куньлунем».