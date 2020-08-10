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11:52 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь «Барыса» показал новый шлем для КХЛ и объяснил дизайн

Вратарь «Барыса» Сергей Кудрявцев поделился новым дизайном шлема на сезон Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

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На шлеме, помимо логотипа и названия клуба, появился медведь. «Медведь — символ силы и спокойствия, в общем, чтобы все понимали, кто здесь хозяин положения», — объяснил вратарь.

Во время загрузки произошла ошибка.
Барыс (Нур-Султан)

На данный момент «Барыс» проходит сбор в Нур-Султане, где проведет товарищеские матчи с клубами КХЛ и ВХЛ.

Новый сезон КХЛ команда Юрия Михайлиса откроет выездной серией из трех матчей. «Барыс» ждут встречи с рижским (3 сентября) и минским (5 сентября) «Динамо», а также с ЦСКА (7 сентября).

Первый домашний матч в новом сезоне «Барыс» проведет 10 сентября с «Куньлунем».

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