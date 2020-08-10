Клуб из системы «Барыса» снялся с сезона МХЛ

Как сообщает обозреватель «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко, турнир покидают столичные «Снежные Барсы», которые входят в систему «Барыса» и выступают в лиге с 2011 года. В прошедшем сезоне клуб занял 15-е место из 17 участников Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.

«В лиге оперируют официальными бумагами, а документов пока нет. Но это дело времени», — написал Шевченко в своем телеграм-канале.

В апреле сообщалось, что «Снежные Барсы» могут закрыться из-за сокращения бюджета «Барыса». В июне с МХЛ снялся усть-каменогорский «Алтай», который перешел в казахстанскую лигу «Жастар». В прошлом сезоне в МХЛ играли 33 клуба — вместе с 30 российскими клубами участвовали два из Казахстана и по одному из Латвии и Китая.