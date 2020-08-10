Клуб из системы «Барыса» снялся с сезона МХЛ
Следующий сезон Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) пройдет без казахстанских клубов.
Следующий сезон Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) пройдет без казахстанских клубов.
Как сообщает обозреватель «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко, турнир покидают столичные «Снежные Барсы», которые входят в систему «Барыса» и выступают в лиге с 2011 года. В прошедшем сезоне клуб занял 15-е место из 17 участников Восточной конференции и не смог выйти в
«В лиге оперируют официальными бумагами, а документов пока нет. Но это дело времени», — написал Шевченко в своем
В апреле сообщалось, что «Снежные Барсы» могут закрыться
Ранее Шевченко сообщил, что карагандинская «Сарыарка»,