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19:28 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб из системы «Барыса» снялся с сезона МХЛ

Следующий сезон Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) пройдет без казахстанских клубов.

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Как сообщает обозреватель «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко, турнир покидают столичные «Снежные Барсы», которые входят в систему «Барыса» и выступают в лиге с 2011 года. В прошедшем сезоне клуб занял 15-е место из 17 участников Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.

«В лиге оперируют официальными бумагами, а документов пока нет. Но это дело времени», — написал Шевченко в своем телеграм-канале.

В апреле сообщалось, что «Снежные Барсы» могут закрыться из-за сокращения бюджета «Барыса». В июне с МХЛ снялся усть-каменогорский «Алтай», который перешел в казахстанскую лигу «Жастар». В прошлом сезоне в МХЛ играли 33 клуба — вместе с 30 российскими клубами участвовали два из Казахстана и по одному из Латвии и Китая.

Ранее Шевченко сообщил, что карагандинская «Сарыарка», усть-каменогорское «Торпедо» и столичный «Номад», который является фарм-клубом «Барыса», не будут участвовать в следующем сезоне Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и перейдут в чемпионат Казахстана из-за ситуации с коронавирусом.

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