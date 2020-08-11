«Динамо» сыграет контрольный матч с «Авангардом» вместо «Ак Барса»
«Авангард» проведет 12 августа контрольный матч с московским «Динамо», сообщается на официальном сайте омского клуба КХЛ.
«Авангард» проведет 12 августа контрольный матч с московским «Динамо», сообщается на официальном сайте омского клуба КХЛ.
Встреча пройдет в среду в подмосковной Балашихе и начнется в 14:00 мск.
Изначально «Динамо» должно было сыграть 12 августа с «Ак Барсом», но казанский клуб отказался проводить контрольные матчи в Москве