«Динамо» сыграет контрольный матч с «Авангардом» вместо «Ак Барса»

Встреча пройдет в среду в подмосковной Балашихе и начнется в 14:00 мск.

Изначально «Динамо» должно было сыграть 12 августа с «Ак Барсом», но казанский клуб отказался проводить контрольные матчи в Москве из-за коронавируса.