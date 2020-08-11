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15:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил решение по своим двум командам после ухода из российских лиг

Столичный «Барыс» на официальном сайте объявил, что две команды из его системы предстоящий сезон проведут в чемпионате Казахстана.

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Фарм-клуб «Номад» снялся с Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), а «Снежные Барсы» — с Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Решение принято в связи с текущей эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, подчеркивается в сообщении клуба.

В ВХЛ «Номад» успел провести один сезон, а «Снежные Барсы» выступали в МХЛ — с 2011 года. Обе команды в минувшем сезоне не смогли выйти в плей-офф.

Расписание матчей «Номада» и «Снежных Барсов» в чемпионате Казахстана будет опубликовано позднее. Ранее стало известно, что Федерация хоккея перестраивает календарь — вместе с клубами из системы «Барыса» в турнир перешли карагандинская «Сарыарка» и усть-каменогорское «Торпедо», снявшиеся с ВХЛ.

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