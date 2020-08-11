«Барыс» объявил решение по своим двум командам после ухода из российских лиг
Столичный «Барыс» на официальном сайте объявил, что две команды из его системы предстоящий сезон проведут в чемпионате Казахстана.
Столичный «Барыс» на официальном сайте объявил, что две команды из его системы предстоящий сезон проведут в чемпионате Казахстана.
В ВХЛ «Номад» успел провести один сезон, а «Снежные Барсы» выступали в МХЛ — с 2011 года. Обе команды в минувшем сезоне не смогли выйти в
Расписание матчей «Номада» и «Снежных Барсов» в чемпионате Казахстана будет опубликовано позднее. Ранее стало известно, что Федерация хоккея перестраивает календарь — вместе с клубами из системы «Барыса» в турнир перешли карагандинская «Сарыарка» и