«Северсталь» победила «Трактор» в матче Кубка Республики Башкортостан

Встреча, прошедшая во вторник в Уфе, завершилась со счетом 4:1 (3:1, 1:0, 0:0) в пользу «Северстали». Шайбы у победителей забросили Давид Думбадзе (8-я минута), Адам Лишка (12), Владислав Кара (14) и Максим Казаков (40). В составе «Трактора» отличился Томаш Гика (14).