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16:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Северсталь» победила «Трактор» в матче Кубка Республики Башкортостан

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над челябинским «Трактором» в матче хоккейного турнира Кубок Республики Башкортостан.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Уфе, завершилась со счетом 4:1 (3:1, 1:0, 0:0) в пользу «Северстали». Шайбы у победителей забросили Давид Думбадзе (8-я минута), Адам Лишка (12), Владислав Кара (14) и Максим Казаков (40). В составе «Трактора» отличился Томаш Гика (14).

В серии буллитов, которая проводилась для зрелищности, точнее были игроки «Северстали» — 3:1.

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