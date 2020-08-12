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15:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» лишили канадского тафгая из НХЛ

Нападающий Джей Си Липон из системы клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» получил предложение от одного из клубов Континентальной хоккейной лиги. Об этом в своем твиттере сообщил агент Алеша Пилко.

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27-летний канадский хоккеист последний раз попадал в основную команду «Виннипега» в сезоне-2015/16. В прошедшем регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги Липон набрал 31 (13+18) балл в 61 матче за фарм-клуб «Виннипега». Всего в АХЛ нападающий провел 452 матча, набрав 222 (80+142) балла и 839 штрафных минут.

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Барыс (Нур-Султан)

Ранее в «Барысе» сообщили, что намерены подписать еще одного-двух новичков. В межсезонье казахстанский клуб пополнили трое игроков: вратарь Йони Ортио, нападающие Мэтт Фрэттин и Якоб Лилья.

Однако журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко сомневается, что предложение Липону сделал «Барыс». По словам хоккейного эксперта, сейчас казахстанскому клубу не до трансферов.

Речь идет о том, что до сих пор неясно, в каком городе Казахстана или России «Барыс» будет проводить домашние матчи в рамках чемпионата КХЛ. Вдобавок «Снежные Барсы» и «Номад» снялись с МХЛ и ВХЛ соответственно, следующий сезон команды проведут в чемпионате Казахстана.

Старт нового сезона КХЛ намечен на 2 сентября.

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