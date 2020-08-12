Легионеры «Барыса» прилетели в Нур-Султан
Легионеры «Барыса» прилетели в
Легионеры «Барыса» прилетели в
«Сегодня они сдадут тесты на коронавирус и пройдут медосмотр, после чего приступят к тренировкам с командой», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что легионеры «Барыса» прибудут в столицу Казахстана до 10 августа. Предполагалось, что иностранные игроки прилетят транзитом через Турцию. Однако позже стало известно, что приостановка Турцией авиасообщения с Казахстаном сказалась на сроках прибытия легионеров.
Напомним, казахстанские игроки «Барыса» уже прошли медобследование и приступили к сборам под руководством нового главного тренера Юрия Михайлиса. В
Новый сезон КХЛ, старт которого намечен на 2 сентября, команда Михайлиса откроет выездной серией из трех матчей. «Барыс» ждут встречи с рижским «Динамо» (3 сентября), минским «Динамо» (5 сентября) и с ЦСКА (7 сентября).
Однако до сих пор неясно, в каком городе Казахстана или России «Барыс» будет проводить домашние матчи в рамках чемпионата КХЛ.