Легионеры «Барыса» прилетели в Нур-Султан

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня они сдадут тесты на коронавирус и пройдут медосмотр, после чего приступят к тренировкам с командой», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что легионеры «Барыса» прибудут в столицу Казахстана до 10 августа. Предполагалось, что иностранные игроки прилетят транзитом через Турцию. Однако позже стало известно, что приостановка Турцией авиасообщения с Казахстаном сказалась на сроках прибытия легионеров.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

Напомним, казахстанские игроки «Барыса» уже прошли медобследование и приступили к сборам под руководством нового главного тренера Юрия Михайлиса. В Нур-Султане команда проведет контрольные матчи с «Автомобилистом» (31 августа), а также с усть-каменогорским «Торпедо» (21 и 23 августа) и карагандинской «Сарыаркой» (27 и 29 августа).

Новый сезон КХЛ, старт которого намечен на 2 сентября, команда Михайлиса откроет выездной серией из трех матчей. «Барыс» ждут встречи с рижским «Динамо» (3 сентября), минским «Динамо» (5 сентября) и с ЦСКА (7 сентября).