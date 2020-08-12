Клубы КХЛ начинают отказываться от квоты в 10% от вместимости арен. Почему лучше играть совсем без зрителей
Пускать 700 человек — дорого и бессмысленно.
Пускать 700 человек — дорого и бессмысленно.
В том, что предстоящий сезон КХЛ будет самым необычным в истории нашего хоккея, не стоит даже сомневаться. Команды будут получать технические поражения в случае заражения коронавирусом, общение журналистов с игроками станет исключительно дистанционным, а хоккеистам придется вытаскивать из себя эмоции без помощи болельщиков. Впрочем, на данный момент высока вероятность, что
Противоречие, которое кроется в предписании Роспотребнадзора, первым выявил генеральный директор московского «Динамо». Евгений Кровопусков не побоялся сказать то, что на уме у многих его коллег: пускать на стадион 1/10 от возможного числа болельщиков — значит навлечь на себя недовольных. Звучит несколько эгоистично, будто бы руководство клуба думает только о себе и не готово работать с негативом. Но рассуждения о том, как угодить всем заинтересованным сторонам, заводит в тупик и других, более опытных чем Кровопусков, генеральных менеджеров. Например, Кирилла Фастовского. Уж кому, а его «Сибири» болельщики всегда давали ощутимое преимущество в домашних матчах.
— Как будут распределяться 740 билетов в пределах 10-процентной квоты? Это очень животрепещущий вопрос, которые нас всех волнует. Окончательного решения по схеме распределения еще не принято. Но я являюсь сторонником того, чтобы не реализовывать это количество вообще. Если квота останется на том же уровне, то справедливее будет играть без болельщиков. Иначе обиженных будет в несколько сотен раз больше, чем тех самых счастливчиков. Это неправильно, и мы ко всем болельщикам относимся одинаково трепетно и бережно. Поэтому терять их отношение и внимание к клубу мы точно не собираемся, — сказал Фастовский в клубном подкасте.
В теории есть несколько способов, как определить, кто именно должен войти в эти 10%. Самый простой, но при этом максимально топорный: выкладывать в свободный доступ эти несчастные 500−1000 билетов (в зависимости от города) и ждать, пока люди друг друга за них перегрызут. Не так уж и важно, электронная это продажа или живая очередь. Если уж даже при полной посадке в том же Новосибирске люди порой обрушают
К лотерее, если говорить с точки зрения справедливости, тоже много вопросов. В идеале на трибуны должны попасть только самые преданные. А кто это, как правило? Правильно, абонементщики. Во всех городах
Проблема заключается не только в том, что такие данные подавляющее большинство клубов попросту не удосуживались собирать. Против подобной схемы то, что на протяжении всего сезона не будет ровным счетом никакой циркуляции болельщиков. На стадионе будут одни и те же лица, тогда как в «мирное время» помимо постоянных абонементщиков игру посещает постоянное меняющаяся группа людей, покупающих билеты. Это как минимум обеспечивает сбыт атрибутики. Согласитесь, что человек, посещающий все 30 домашних матчей, джерси своего любимого клуба купит максимум один раз. Тогда как при постоянной ротации болельщиков каждый из них сможет приобрести ту или иную позицию. Правда, на данный момент все идет к тому, что на стадионах не будут продавать ни еду, ни напитки, ни атрибутику.
К слову, отсутствие
— Мы за то, чтобы при соблюдении всех норм Роспотребнадзора допустить на игры как можно больше наших болельщиков. На первом месте их здоровье, но мы рассчитываем, что можно будет пустить на трибуны больше 10%. Со своей стороны «Трактор» будет прилагать все усилия для того, чтобы посещение домашних игр было безопасным, но при этом предельно допустимую квоту будем использовать по максимуму. Для себя вариант проведения матчей без зрителей точно не рассматриваем и вопрос с допуском на трибуны реализуем в рамках билетной программы, — высказал в интервью Sport24 альтернативную точку зрения генеральный директор «Трактора» Иван Савин.
Босса «Трактора» можно понять. В Челябинске собралась неплохая команда, вернулся местный герой Анвар Гатиятулин. А после прошлого сезона, переполненного скандалами и в целом крайне неудачного, главная цель — вернуть доверие болельщиков и вернуть этих самых болельщиков на трибуны. Пусть и в размере 10% от вместимости. Однако, что Савину, что его коллегам из других клубов, которые попытаются реализовать эту идею, придется побороть одну из главных русских бед. Нет, не дураков и дороги. А блат и кумовство. В каждом городе при клубе найдется не один десяток «уважаемых» болельщиков, которых ни в коем случае нельзя обидеть. Бизнесмены, депутаты, работники областной администрации, жены игроков и просто «друзья» клуба. Если попытаться выслужиться перед всеми, наберутся те самые 700 зрителей, разрешенные Роскомнадзором. Останется вручить