Клубы КХЛ начинают отказываться от квоты в 10% от вместимости арен. Почему лучше играть совсем без зрителей

Источник: Sport24

В том, что предстоящий сезон КХЛ будет самым необычным в истории нашего хоккея, не стоит даже сомневаться. Команды будут получать технические поражения в случае заражения коронавирусом, общение журналистов с игроками станет исключительно дистанционным, а хоккеистам придется вытаскивать из себя эмоции без помощи болельщиков. Впрочем, на данный момент высока вероятность, что какую-то часть трибун зрители все-таки займут. На данный момент Роспотребнадзор рекомендует не пускать на матчи больше 10% от вместимости арены. И вот тут перед клубами встает непростая дилемма: использовать эту квоту или смириться, что как минимум начало регулярного чемпионата пройдет при пустых трибунах.

Противоречие, которое кроется в предписании Роспотребнадзора, первым выявил генеральный директор московского «Динамо». Евгений Кровопусков не побоялся сказать то, что на уме у многих его коллег: пускать на стадион 1/10 от возможного числа болельщиков — значит навлечь на себя недовольных. Звучит несколько эгоистично, будто бы руководство клуба думает только о себе и не готово работать с негативом. Но рассуждения о том, как угодить всем заинтересованным сторонам, заводит в тупик и других, более опытных чем Кровопусков, генеральных менеджеров. Например, Кирилла Фастовского. Уж кому, а его «Сибири» болельщики всегда давали ощутимое преимущество в домашних матчах.

— Как будут распределяться 740 билетов в пределах 10-процентной квоты? Это очень животрепещущий вопрос, которые нас всех волнует. Окончательного решения по схеме распределения еще не принято. Но я являюсь сторонником того, чтобы не реализовывать это количество вообще. Если квота останется на том же уровне, то справедливее будет играть без болельщиков. Иначе обиженных будет в несколько сотен раз больше, чем тех самых счастливчиков. Это неправильно, и мы ко всем болельщикам относимся одинаково трепетно и бережно. Поэтому терять их отношение и внимание к клубу мы точно не собираемся, — сказал Фастовский в клубном подкасте.

В теории есть несколько способов, как определить, кто именно должен войти в эти 10%. Самый простой, но при этом максимально топорный: выкладывать в свободный доступ эти несчастные 500−1000 билетов (в зависимости от города) и ждать, пока люди друг друга за них перегрызут. Не так уж и важно, электронная это продажа или живая очередь. Если уж даже при полной посадке в том же Новосибирске люди порой обрушают интернет-серверы и занимают очередь в кассы с ночи, то чего ждать, если конкуренция возрастет кратно? Тут нужно поступить куда более изящно. Например, учредить лотерею, как во время продаж билетов на крупные международные турниры вроде чемпионата мира по футболу.

К лотерее, если говорить с точки зрения справедливости, тоже много вопросов. В идеале на трибуны должны попасть только самые преданные. А кто это, как правило? Правильно, абонементщики. Во всех городах по-разному, но порой их процент варьируется в диапазоне 10−20% от заполняемости всей арены. То есть, максимально близко к тому, что требует Роспотребнадзор. Если бы клубы КХЛ на протяжении многих лет создавали базу своих болельщиков, то они бы знали, кто и когда покупал абонемент. Получив в свое распоряжение уникальный свод данных, можно было выделить группу болельщиков-долгожителей, которые покупали абонементы, скажем, минимум три года подряд. Доступ на стадион в период жестких ограничений стал бы для них хорошим бонусом за преданность.

Проблема заключается не только в том, что такие данные подавляющее большинство клубов попросту не удосуживались собирать. Против подобной схемы то, что на протяжении всего сезона не будет ровным счетом никакой циркуляции болельщиков. На стадионе будут одни и те же лица, тогда как в «мирное время» помимо постоянных абонементщиков игру посещает постоянное меняющаяся группа людей, покупающих билеты. Это как минимум обеспечивает сбыт атрибутики. Согласитесь, что человек, посещающий все 30 домашних матчей, джерси своего любимого клуба купит максимум один раз. Тогда как при постоянной ротации болельщиков каждый из них сможет приобрести ту или иную позицию. Правда, на данный момент все идет к тому, что на стадионах не будут продавать ни еду, ни напитки, ни атрибутику.

К слову, отсутствие какого-либо сервиса — еще один аргумент против допуска горстки людей на трибунах. Чтобы посмотреть хоккей своими глазами, им придется нацепить маски, возможно — перчатки, рассесться на безопасную друг от друга дистанцию, и не иметь возможности банально перекусить после работы. Какое уж тут пиво, которое к новому сезону на стадионы так хотела вернуть Госдума? Банальный бы бутерброд съесть, не до жиру. И все это — наверняка за очень-очень высокий ценник. Посудите сами: если при вместимости 10000 зрителей клубы могли выставлять среднюю цену на билет в размере 300 рублей, то теперь, чтобы хоть как-то окупаться, придется повышать стоимость в десять (!) раз. Готовы ли сами болельщики платить несколько тысяч рублей за «голый» хоккей без каких-либо развлечений? Если же не повышать цены, клубам придется работать глубоко в минус. 10% даже близко не смогут покрыть затраты на организацию матча. Куда проще будет проводить игры в закрытом режиме.

— Мы за то, чтобы при соблюдении всех норм Роспотребнадзора допустить на игры как можно больше наших болельщиков. На первом месте их здоровье, но мы рассчитываем, что можно будет пустить на трибуны больше 10%. Со своей стороны «Трактор» будет прилагать все усилия для того, чтобы посещение домашних игр было безопасным, но при этом предельно допустимую квоту будем использовать по максимуму. Для себя вариант проведения матчей без зрителей точно не рассматриваем и вопрос с допуском на трибуны реализуем в рамках билетной программы, — высказал в интервью Sport24 альтернативную точку зрения генеральный директор «Трактора» Иван Савин.