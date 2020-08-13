«Давно вели разговоры». Уход Скабелки из «Барыса» был предрешен?

«В том, что Андрей Скабелка в “Локомотиве” всерьез и надолго, у меня нет вообще никаких сомнений. Думаю, ни у кого нет никаких сомнений. Скажем так, Андрей Скабелка и Ярославль — это схожие явления. Это тот тренер, который и нужен был “Локомотиву”. Мы давно вели разговоры с Юрием Яковлевым (президентом “Локомотива” — прим.) о том, чтобы пришел Андрей Скабелка. Но тогда было не время, а сейчас как раз самое время. Я думаю, все будет хорошо», — рассказал Бабаев в видеокасте, размещенном на его страничке в Инстаграме.