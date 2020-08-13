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12:19 (мск), источник: Prosports.kz

«Давно вели разговоры». Уход Скабелки из «Барыса» был предрешен?

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы бывшего главного тренера нур-султанского «Барыса» Андрея Скабелки заявил, что переговоры о приходе белорусского специалиста в ярославский «Локомотив» велись давно, сообщает Prosports.kz.

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Источник: РИА "Новости"

«В том, что Андрей Скабелка в “Локомотиве” всерьез и надолго, у меня нет вообще никаких сомнений. Думаю, ни у кого нет никаких сомнений. Скажем так, Андрей Скабелка и Ярославль — это схожие явления. Это тот тренер, который и нужен был “Локомотиву”. Мы давно вели разговоры с Юрием Яковлевым (президентом “Локомотива” — прим.) о том, чтобы пришел Андрей Скабелка. Но тогда было не время, а сейчас как раз самое время. Я думаю, все будет хорошо», — рассказал Бабаев в видеокасте, размещенном на его страничке в Инстаграме.

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Локомотив (Ярославль)

Напомним, Андрей Скабелка возглавил ярославский «Локомотив» в начале мая нынешнего года. 30 апреля закончился срок действия его контракта с «Барысом», который он возглавлял в течение двух сезонов. Под руководством Скабелки «Барыс» дважды занимал первое место в дивизионе Чернышева и дважды преодолевал барьер первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

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