«Давно вели разговоры». Уход Скабелки из «Барыса» был предрешен?
Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы бывшего главного тренера
Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы бывшего главного тренера
«В том, что Андрей Скабелка в “Локомотиве” всерьез и надолго, у меня нет вообще никаких сомнений. Думаю, ни у кого нет никаких сомнений. Скажем так, Андрей Скабелка и Ярославль — это схожие явления. Это тот тренер, который и нужен был “Локомотиву”. Мы давно вели разговоры с Юрием Яковлевым (президентом “Локомотива” — прим.) о том, чтобы пришел Андрей Скабелка. Но тогда было не время, а сейчас как раз самое время. Я думаю, все будет хорошо», — рассказал Бабаев в видеокасте, размещенном на его страничке в Инстаграме.
Напомним, Андрей Скабелка возглавил ярославский «Локомотив» в начале мая нынешнего года. 30 апреля закончился срок действия его контракта с «Барысом», который он возглавлял в течение двух сезонов. Под руководством Скабелки «Барыс» дважды занимал первое место в дивизионе Чернышева и дважды преодолевал барьер первого раунда