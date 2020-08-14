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16:28 (мск), источник: Sport24

Главный тренер «Ак Барса» Квартальнов заразился коронавирусом

Как стало известно Sport24, главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов заразился коронавирусом. 54-летний тренер казанцев находится на карантине и не проводит тренировки команды.

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Источник: Sport24

В отсутствие Квартальнова тренировочным процессом в «Ак Барсе» руководят его помощники Павел Зубов и Игорь Горбенко.

С 19 по 23 августа в Казани пройдет предсезонный турнир с участием обладателей Кубка Гагарина.

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