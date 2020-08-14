Главный тренер «Ак Барса» Квартальнов заразился коронавирусом
Как стало известно Sport24, главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов заразился коронавирусом. 54-летний тренер казанцев находится на карантине и не проводит тренировки команды.
Как стало известно Sport24, главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов заразился коронавирусом. 54-летний тренер казанцев находится на карантине и не проводит тренировки команды.
В отсутствие Квартальнова тренировочным процессом в «Ак Барсе» руководят его помощники Павел Зубов и Игорь Горбенко.
С 19 по 23 августа в Казани пройдет предсезонный турнир с участием обладателей Кубка Гагарина.