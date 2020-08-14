«Сибирь» обыграла «Амур» и стала победителем Мемориала Ромазана

Встреча, прошедшая в пятницу на арене «Металлурга», завершилась со счетом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) в пользу «Сибири». У победителей отличились Егор Миловзоров (16-я минута), Степан Санников (33), Михаил Ромаев (37), Никита Шашков (48) и Олег Ли (50). У «Амура» шайбы забросили Кирилл Рассказов (55) и Вячеслав Ушенин (60).