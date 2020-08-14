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16:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» обыграла «Амур» и стала победителем Мемориала Ромазана

Хоккеисты новосибирской «Сибири» стали победителями предсезонного турнира памяти Ивана Ромазана, проходящего в Магнитогорске, обыграв хабаровский «Амур» в заключительном матче соревнований.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в пятницу на арене «Металлурга», завершилась со счетом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) в пользу «Сибири». У победителей отличились Егор Миловзоров (16-я минута), Степан Санников (33), Михаил Ромаев (37), Никита Шашков (48) и Олег Ли (50). У «Амура» шайбы забросили Кирилл Рассказов (55) и Вячеслав Ушенин (60).

«Сибирь» набрала в трех матчах турнира пять очков и завершила соревнования на первом месте в таблице. Вторую строчку занял магнитогорский «Металлург» (4 очка), третьим стал екатеринбургский «Автомобилист» (4), а последнюю строчку занял «Амур» (1 очко), проигравший все три матча.

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